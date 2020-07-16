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Выявление антител к SARS-COV-2 - IgM и IgG (COVID-19) можно провести в Бресте
16.07.2020 10:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
УВАЖАЕМЫЕ ПАЦИЕНТЫ, информируем Вас, что с 09.07.2020 в лаборатории предприятия «
Исследования проводятся с использованием тест-систем производства компании "ВикторБест" Россия.
Тест-система имеет 100%-ю специфичность с доверительной вероятностью 95%. Стоимость исследования 24,59 белорусских рублей.
Дополнительную информацию можно получить по телефону 80162 53-07-83.
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