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Выявление антител к SARS-COV-2 - IgM и IgG (COVID-19) можно провести в Бресте

16.07.2020 10:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

УВАЖАЕМЫЕ ПАЦИЕНТЫ, информируем Вас, что с 09.07.2020 в лаборатории предприятия «Лечебно-консультативная поликлиника» проводится выявление антител к SARS-COV-2 - IgM и IgG методом твердофазного иммуноферментного анализа, качественный метод с указанием коэффициента патогенности.

Выявление антител к SARS-COV-2 - IgM и IgG (COVID-19) можно провести в Бресте

Исследования проводятся с использованием тест-систем производства компании "ВикторБест" Россия.

Тест-система имеет 100%-ю специфичность с доверительной вероятностью 95%. Стоимость исследования 24,59 белорусских рублей.

Дополнительную информацию можно получить по телефону 80162 53-07-83.

Выявление антител к SARS-COV-2 - IgM и IgG (COVID-19) можно провести в Бресте

Выявление антител к SARS-COV-2 - IgM и IgG (COVID-19) можно провести в Бресте

Выявление антител к SARS-COV-2 - IgM и IgG (COVID-19) можно провести в Бресте Выявление антител к SARS-COV-2 - IgM и IgG (COVID-19) можно провести в Бресте Выявление антител к SARS-COV-2 - IgM и IgG (COVID-19) можно провести в Бресте Выявление антител к SARS-COV-2 - IgM и IgG (COVID-19) можно провести в Бресте Выявление антител к SARS-COV-2 - IgM и IgG (COVID-19) можно провести в Бресте
Выявление антител к SARS-COV-2 - IgM и IgG (COVID-19) можно провести в Бресте Выявление антител к SARS-COV-2 - IgM и IgG (COVID-19) можно провести в Бресте Выявление антител к SARS-COV-2 - IgM и IgG (COVID-19) можно провести в Бресте Выявление антител к SARS-COV-2 - IgM и IgG (COVID-19) можно провести в Бресте Выявление антител к SARS-COV-2 - IgM и IgG (COVID-19) можно провести в Бресте

Выявление антител к SARS-COV-2 - IgM и IgG (COVID-19) можно провести в Бресте

 
 
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  УВАЖАЕМЫЕ ПАЦИЕНТЫ, информируем Вас, что с 09.07.2020 в лаборатории предприятия «Лечебно-консультативная поликлиника» проводится выявление антител к SARS-COV-2 - IgM и IgG...
 
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