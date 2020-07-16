Как мастеров резчиков в Дивине «запрограммировали на колышнее вяселле»

Источник материала: Виртуальный Брест

С недавних пор каждый, кому охота, может без особого приглашения побывать на дивинской свадьбе. «Это как?» — спросите вы, а вот так. Возле здания Дивинского узла почтовой связи красуется композиция из 8-ми свадебных персонажей под названием «Вяселле». Там главная персона — знаменитая леликовская сваха. Кobrincity.by узнал, как всё происходило и что из этого вышло.





Скульптурная композиция «Вяселле» в Дивине.

Всего-то за неделю 8 талантливых белорусских мастеров-резчиков по дереву создали 8 колоритных дубовых скульптур. Это их действо называлось XVII-м областным пленэром резчиков по дереву.

В добрый час в Брестском областном общественно-культурном центре было решено очередной пленэр провести в агорогородке Дивин Кобринского района.

Там после уборки урожая состоится областной празник-ярмарка «Дожинки 2020», а деревянные фигуры будут явным украшением центральной части села.





Участники пленэра в Дивинском доме ремёсел.

Так как каждое мероприятие резчиков посвящается какой-то определённой тематике, то и в 2020 году мастерам была поставлена конкретная задача, да ещё какая! Изобразить героев свадебного торжества, как участников традиционного народного обряда, характерного для юго-западной части Кобринского района.





Чтобы мастера прониклись особым колоритом свадебных традиций этого региона, работники отдела культуры Кобринского райисполкома предоставили им достаточно наглядного материала, фотографий и видео, объясняли нюансы нарядов персонажей, рассказывали легенды, в общем «запрограммировали их на колышнее вяселле».

В итоге сообщество резчиков, во главе с Анатолием Турковым, народным мастером Республики Беларусь, представили свои эскизы, которые были единодушно одобрены кобринскими специалистами по народному творчеству.





Образ отца стал творческой задачей для резчика из Гомеля, народного мастера Беларуси Василия Силкова.





Основной инструмент мастеров — бензопилы и топоры

5 июля 2020 года одухотворённые идеей резчики отправились на место воплощения её в жизнь, на площадку, отведённую под пленэр на берегу озера Любань.

Материал для работы - древесину дуба - предоставил Кобринский опытный лесхоз.

Сергей Козел из Баравновичей работал над скульптурой невесты.

Вообще областной пленэр резчиков по дереву подразумевает быструю работу, всего неделю, но лишён конкурсной основы –это не соревнование, а возможность поделиться опытом.

Он выступает в роли мастерской на свежем воздухе, где можно увидеть рождение деревянной скульптуры, пообщаться с молодыми и именитыми мастерами.

В числе участников дивинского мероприятия были известные и даже маститые художники Брестчины, Минска и Гомеля.





Александр Лазерко, мастер из деревни Выстичи Брестского района, воплотил из древесины героя, без которого не обходится не одна свадьба - свата.

Что характерно, в работе над серией скульптур из дуба основным инструментом у мастеров были бензопилы и топоры, а на завершающей стадии они уже взяли в руки долото и киянку.





Резчик из Минска Кирилл Крохалёв работал над скульптурой бубноча.





Николай Задрейко приехал в Дивин из городского посёлка Ивенец Минской области. Он выполнил фигуру гармониста.





Кто же они, герои деревенской свадьбы, что составили скульптурную композицию? Это «маладая з маладым, маці з бацькай, сват, сваха, ды гарманіст з бубначом».





Валерий Манцевич приехал на пленэр из Дрогичина и выполнил скульптуру молодого.





Александр Журавлёв приехал из Минска, чтобы выполнить фигуру матери

Жених — петух, сваха — курица, потому и с перьями на голове

Особое внимание в этой компании уделялось свахе. И вот почему. В 2018 году костюм свахи деревни Леликово Кобринского района, как нематериальное наследие, был внесён в Государственный список историко–культурных ценностей Беларуси.

Фигура леликовской свахи и её прототип Анастасия Шепетюк.

Произошло это благодаря тому, что местная жительница Анастасия Шепетюк, краевед, в прошлом работник культуры, когда-то сама сшила костюм леликовской свахи таким, каким он был, как говорят, испокон веков.

Особый цимус наряду придаёт головной убор «брыжы» по–местному, с петушиными перьями, прикрепленными к лубяной коробочке.

Как рассказывала однажды сама Анастасия Шепетюк, она видела свах в таких нарядах ещё будучи маленькой девочкой.

В те далёкие времена считалось, что сваха — боевая подруга жениха, руководитель обрядового действа. Жених — петух, сваха — курица, потому и с перьями на голове. Причём женихи побогаче брали в свахи до 15 женщин и девушек, которым во время свадьбы полагалось сочинять про гостей частушки.





Анатолий Турков - народный мастер Беларуси из Каменца вырезал главную героиню - сваху.

Как пояснили специалисты Кобринского отдела культуры, еще одной отличительной особенностью костюма леликовской свахи были так называемые «вочы».

Это нашивки в виде глаз на рубахе, фартуке и рукавах.

Такие костюмы шили не только в Леликово — еще в соседнем Повитье, в деревне Радостово Дрогичинского района, а также в приграничных Ратновском и Любешевском районах Волынской области Украины.

Учитывая то, что образ леликовской свах прославился, как говорится, на весь свет, именно её образ попал в композицию.

Будем считать, что леликовская сваха сосватала своему односельчанину молодую из Дивина.

















Завершился XVII областной пленэр мастеров резьбы по дереву в субботу, 11 июля.

Готовые произведения искусства украсили собой территорию, прилегающую к зданию Дивинского узла почтовой связи.

Теперь местные жители могут гордиться своим новым уникальным арт-объектом и в разговоре с иноземцами сказать, как бы между прочим: «А вы бычылы нашэ вэсiлле? Не? То завiтайтэ до нас!»

Автор: Виктория Вержбицкая

Фото Людмилы Чирун, Дивинского Дома ремёсел