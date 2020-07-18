Жители Брестчины пострадали из-за мошенников на сайте с объявлениями

Источник материала: Виртуальный Брест

Порядка полусотни жителей области угодили в лапы мошенников, пытаясь купить товар на одном из известных белорусских сайтов с бесплатными объявлениями, и лишились внушительных сумм.





Не успели брестчане выдохнуть после «нашествия» хитрецов, выдающих себя за сотрудников банка, как подоспела новая схема развода. Впрочем, не такая уж и новая: мошеннические механизмы, которые нынче «тестируются» в Беларуси, успешно апробированы у наших соседей.

Для своих целей нечистые на руку дельцы облюбовали популярную торговую интернет-площадку и используют ее для выманивания реквизитов банковских карт у доверчивых граждан.





Все преступления в сфере высоких технологий имеют свою особенность: суть остается та же, меняются только способы воплощения. Своевременная профилактика принесла результат: люди стали более осторожно относиться к сообщениям в соцсетях, где закадычный друг или родственник просит одолжить денег.

Прекрасно понимая, что дальше последует предложение сбросить реквизиты банковской карты для возвращения долга и друг вовсе окажется не другом, а любителем легкой наживы. Урок усвоили не только потенциальные жертвы, но и сами злоумышленники. И тут же, как говорится, переобулись на ходу, состряпав новую схему.

В недавнем случае, отмечает Александр Рингевич, начальник отдела по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий УВД Брестского исполкома, их сразу несколько.

– Мошенникам опять же нужны реквизиты, просто они добывают их другим способом, – поясняет он.





Как вариант, прикинувшись потенциальным покупателем. Он находит объявление продавца на торговой площадке, копирует контактные данные, затем ищет бедолагу в мессенджерах.

Познакомившись с владельцем товара уже в приватной переписке, мошенник старается его убедить, что заинтересован в покупке и даже якобы совершил предоплату. В подтверждение своих слов высылает скриншот электронного чека о перечислении средств.

– По легенде, чтобы потенциальная жертва смогла получить деньги, преступник отправляет ей ссылку на поддельную страницу, – моделирует развитие событий Александр Рингевич. – Внешне она выглядит как один из разделов официального сайта интернет-площадки. Продавцу нужно ввести номер своей карты, имя держателя, срок действия, CVV-код, указанный на оборотной стороне. После получения конфиденциальных сведений происходит хищение средств. Порой человек начинает сомневаться, мол, клиент же не видел товар, а вдруг его что-то не устроит? В таких ситуациях мошенник включает рычаги давления, настаивает на том, что он уже не может забрать свои деньги, они доступны только получателю. То есть человека стараются поставить в безвыходное положение. Но как только тот пойдет на уступки, рискует лишиться средств. Размещая объявление на интернет-площадке, человек, сам того не подозревая, делает шаг навстречу злоумышленнику. Расчет именно на это. Впрочем, винить продавца тоже нельзя: он-то хочет избавиться от ненужной вещи. Вроде продает ее уже полгода, а тут появился клиент, и деньги почти в руках. Поэтому вопросы настороженности отходят на второй план.

Иногда злоумышленники сами размещают объявление для продажи. Естественно, выставляют товар по крайне привлекательной цене. Отыскав покупателя, уговаривают его воспользоваться сервисом доставки, который якобы работает в рамках торговой площадки.





Чтобы развеять сомнения, липовый коммерсант сообщает о новой услуге резервирования средств: если доставка не произойдет, торговая площадка автоматически вернет деньги на карту. Покупателю опять же высылается ссылка на поддельную страницу, где нужно оставить данные карты.

– Важно помнить, что на сайтах с бесплатными объявлениями нет ни услуги доставки, ни резервирования денежных средств, – говорит Александр Рингевич. – Это первое, что должно насторожить. Но если человек не уверен, лучше обратиться в службу поддержки.

При том, что и техподдержка интернет-площадки, и правоохранители активно блокируют ссылки на мошеннические ресурсы, хитрецам все же удается обвести вокруг пальца наивных пользователей. Некоторые из них наступают на ловко расставленные «грабли» даже дважды.

После того как злоумышленник использовал одну из схем для своих корыстных целей, он снова выходит на связь с потерпевшим. Только на этот раз в качестве представителя площадки. Говорит бедолаге, что произошла ошибка и деньги списаны случайно. Чтобы их вернуть, нужно опять-таки пройти по ссылочке и ввести реквизиты «пластика».

Но, конечно же, чуда не произойдет, а кровно заработанные со счета потерпевшего повторно перекочуют к хитрецу в карман.





Казалось бы, только ленивый сегодня не слышал: передавать персональные данные банковской карты третьим лицам категорически нельзя – от слова «совсем». Особенно если там хранятся или регулярно поступают начисления.

Тем не менее Александр Рингевич озвучивает последние сводки. Поражают в них даже не суммы денег, которые мошенникам удалось умыкнуть со счетов жертв, а наивность и легковерность последних.

Впрочем, похищенные капиталы далеко не мизерные: минимальный от 100 рублей, максимальный – более 600.

– Тяжких преступлений, связанных с этой схемой (свыше 5 тысяч рублей. – Прим. авт.), у нас пока нет, – обнадеживает Александр Рингевич. – Однако статистика все же не радует: 8 уголовных дел за сутки и порядка 48 – с начала месяца. Когда я пришел в отдел в 2011-м, у нас за год было всего 60 преступлений в сфере высоких технологий. А тут за две недели полсотни, и это только одного вида.

Чем крупнее город, отмечает собеседник Zarya.by, и выше процент проникновения цифровых технологий в жизнь человека, тем больше случаев мошенничества в виртуальном пространстве. Поэтому среди лидеров у нас традиционно значится Брест, следом идут Барановичи и Пинск.

У потерпевших, разумеется, есть шанс в перспективе возвратить свои деньги, но это произойдет не так быстро, как хотелось бы.





– Интернет оставляет цифровые следы, собрав их воедино, можно найти преступника, – расписывает механизм работы Александр Рингевич. – Но раскрытие киберпреступлений, прежде всего, связано с тем, что нам необходимо получать сведения из правоохранительных органов иных государств. Потому что для злоумышленника перечислить деньги из Беларуси в Россию, Украину или Европу не составляет вообще никакого труда. А для нас это связано с получением сведений, составляющих тайну личной жизни, банковскую тайну. Есть определенные процедуры, сопряженные с некой длительностью в получении ответа. Но, тем не менее, мы имеем успешные примеры установления таких лиц даже через несколько лет после совершения преступления.

Отличить в сети настоящего клиента от липового на самом деле возможно, заверяют правоохранители. Но чтобы собственная информационная безопасность стала хорошей привычкой, необходимо усвоить несколько простых правил.

– Нельзя перебегать дорогу, даже если ты очень спешишь, – говорит Александр Рингевич. – Необходимо посмотреть налево и направо. Так же и в интернете: доверяй, но проверяй. Общение с потенциальными покупателями или продавцами нужно вести только во внутреннем чате площадки, где зачастую возможность перехода на поддельные ресурсы блокируется. Перемещение в мессенджер равносильно тому, чтобы уйти с незнакомцем за угол из многолюдного места. Не помешает посмотреть и профиль своего собеседника, обратить внимание на дату создания и насторожиться, если вдруг окажется, что ей всего пару дней. Если покупатель настаивает на предоплате, можно предложить пополнить счет мобильного. Когда клиент начинает торопить побыстрее принять решение – первый признак того, что перед нами мошенник. Но самое главное – никому нельзя сообщать реквизиты банковской карты. Если это все же произошло, ее следует немедленно заблокировать.

К слову, для безопасного шопинга в сети можно оформить виртуальную карточку, которая обладает такими же функциями и полномочиями, как и реальная. Чтобы уберечь себя от нежелательных рисков, не стоит также переходить по неизвестным ссылкам, которые прилагаются в процессе общения.





примеры поддельных сайтов

Если вам прислали такую, то в первую очередь следует внимательно проверить адрес ресурса: отыскав в интернете официальный сайт и сверив написание доменного имени. Отличие в одну букву или символ свидетельствует о том, что перед вами подделка. Если все же перешли по ссылке, изучите, насколько она функциональна, пощелкайте вкладки: скорее всего, они будут неактивны, кроме той, которая отвечает за получение средств.

– Особенно небезопасно переходить по таким ссылкам со своего мобильного, – предупреждает Александр Рингевич. – В ряде случаев в них могут быть встроены механизмы, позволяющие считать информацию с памяти нашего устройства о логинах и паролях от интернет-банкинга.