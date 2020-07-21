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«Стучит неизвестным предметом по крышке кастрюли». На жителя Вилейки составили протокол за видео в Telegram

21.07.2020 18:28 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

На жителя Вилейки составили протокол об административном правонарушении за то, что он вышел на балкон и под музыку стучал половником по крышке кастрюли. Об этом сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Вясна».

«Стучит неизвестным предметом по крышке кастрюли». На жителя Вилейки составили протокол за видео в Telegram

Протокол составил главный специалист отдела ЖКХ Вилейского райисполкома Людмила Станкевич. В нем указано, что 3 июля сотрудники Вилейского РОВД проводили мониторинг мессенджера Telegram и обнаружили видеоролик, на котором житель Вилейки Андрей Кудик «под громко играющую музыку стучит неизвестным предметом по крышке кастрюли».

«Стучит неизвестным предметом по крышке кастрюли». На жителя Вилейки составили протокол за видео в Telegram

Это посчитали нарушением одного из пунктов правил пользования жилым помещением, а именно: граждане обязаны пользоваться телевизорами и другими громкоговорящими устройствами лишь при условии уменьшения слышимости до степени, не нарушающей покоя других граждан в жилом доме.

За это, согласно протоколу, в Кодексе административных правонарушений предусмотрена ответственность по части 1 статьи 21.16 — штраф до 30 базовых величин для физического лица.

«Стучит неизвестным предметом по крышке кастрюли». На жителя Вилейки составили протокол за видео в Telegram

Фото: spring96.org

Протокол составлен 20 июля. Андрей Кудик с ним не согласился, поскольку «ничей покой не нарушал, потерпевших нет, лично никто не жаловался и не слышал о том, что я кому-либо помешал».

22 июля, по данным правозащитников, Андрея Кудика вновь вызывают в отдел жилищно-коммунального хозяйства Вилейского райисполкома.

 
 
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  На жителя Вилейки составили протокол об административном правонарушении за то, что он вышел на балкон и под музыку стучал половником по крышке кастрюли. Об этом...
 
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