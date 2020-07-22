«У отсидевшего в тюрьме пенсия больше». Как житель Барановичей за 19 лет в армии заслужил только социальную пенсию

Источник материала: Виртуальный Брест

Житель Барановичей, 65-летний Сергей Бесараб, отдал армии почти 19 лет. Бывал в горячих точках, служил за границей. Однако вместо хорошей военной пенсии он заработал лишь социальную, которой хватает разве что на оплату коммуналки. Как и почему так вышло, мужчина рассказал Intex-press.





Фото: Андрей БОЛКО

Военный не по призванию

Стать кадровым военным Сергей Бесараб не мечтал. А в юности, по словам мужчины, он был, скорее, вольным художником, чем дисциплинированным домоседом.

– Мне кажется, из меня получился бы неплохой врач, – говорит мужчина. – Я носил длинные волосы, увлекался западной музыкой.

Однако и отец, и дед Сергея были военными, поэтому судьба парня была фактически предрешена: после срочной службы в армии он поступил во Львовское высшее военно-политическое училище, которое окончил в 1979 году.

Несмотря на то, что полученная специальность была, так сказать, не боевой (в дипломе она указана как «военно-политическая культурно-просветительская»), за годы службы Сергей Бесараб где только не бывал, в том числе в горячих точках.

– Служил на Дальнем Востоке, в Венгрии, были у меня командировки в Афганистан, в Чечню. Куда только не забрасывала меня военная судьба, – вспоминает Сергей.





Уволен за дискредитирующие поступки

Официально в вооруженных силах Сергей Бесараб отслужил 18 лет 7 месяцев и 28 дней. Получил звание капитана, а службу закончил в должности начальника клуба. Но в начале 1990-х годов его служба неожиданно закончилась.

– Армия разваливалась, из нее тащили все, кто что может. Доходило до того, что медный кабель воровали, сдавали и деньги между собой делили. Все это происходило на моих глазах. Я один раз закрыл глаза, второй. А потом потребовал прекратить, пригрозив об этом доложить. Прекратить-то они прекратили, но злобу затаили. И как только подвернулась возможность, нашли повод со мной рассчитаться, – вспоминает Сергей Бесараб.

Этим поводом, по словам Сергея, стали его отлучки со службы из-за болезни ребенка.

– У меня ребенок болел, я ездил к нему. И вот однажды возвращаюсь, а мне говорят, что я уволен «за совершение поступков, дискредитирующих высокое звание советского офицера», – рассказывает Сергей. – Мне сразу надо было разбираться, я мог все остановить и развернуть в другую сторону. Но я просто махнул рукой и ушел.

Сергей говорит, что на тот момент он не думал о последствиях своего увольнения.

– Тогда мне было все равно: уволили да уволили. Зарплаты в армии были такие, что содержать на них семью с двумя детьми было практически нереально. Начали машины из Германии гонять, пуховики из Китая возить, а это совсем другие заработки. Я за месяц работы с Китаем заработал столько, сколько не зарабатывал в армии за год.





«Сказали: служба в стаж не входит»

После увольнения Сергей Бесараб работал в основном за границей – в России, Польше , не задумываясь особо ни о страховом стаже, ни о пенсии. А когда пришло время ее оформлять в 2015 году, выяснилось, что мужчина не только на военную пенсию по выслуге лет – даже на пенсию по возрасту права не имеет: при общем трудовом стаже свыше 23 лет страхового стажа у него набралось всего чуть больше пяти лет при необходимых 15-ти на тот момент.

– Я в 60 лет пришел в военкомат, а мне говорят: у тебя выслуги не хватает, иди в «собес». А в «собесе» сказали, мол, если бы ты дворником в армии работал, мы бы тебе платили. А так как ты был офицером – иди гуляй. Приходи через пять лет, дадим тебе «социалку», потому что служба в армии в страховой стаж не входит, – рассказывает Сергей.

«Товарищ отсидел и получает больше»

В 2020 году Сергею Бесарабу назначили социальную пенсию – порядка 187 рублей.

– На коммуналку только и хватает. Живи как хочешь, собирай бутылки по помойкам, – говорит он.

Поэтому мужчина продолжает работать. Не для того, чтобы доработать нужный страховой стаж: это практически нереально. А для того, чтобы просто хватало на жизнь.

Ситуацию, в которой оказался, Сергей считает несправедливой. Хотя и понимает, что кроме как себя винить в ней некого.

– Я понимаю, что сам виноват. Но у моего товарища, который отсидел в тюрьме 14 лет, пенсия сейчас больше, чем у меня, отслужившего в армии почти 19 лет. Как так? – недоумевает Сергей. – Мне не столько за ту пенсию обидно, сколько за то, что офицера приравняли неизвестно к кому, к человеку, который ни дня не работал на воле. За что такое отношение к военным?

Поэтому в свете последних политических событий Сергей решил рассказать свою историю, чтобы предупредить действующих военных и всех, кто сегодня носит погоны, какая судьба может ждать человека, если он досрочно решит снять свой китель.

– Никто никому в нашей стране, по большому счету, не нужен. И я сейчас смотрю на тех, кто старикам руки заламывает и дубинками людей гоняет, и вижу, что каждого из них может ждать такая же судьба, только хуже, – резюмирует он.

Хочешь пенсию – служи

Военнослужащие в Беларуси имеют право на пенсию по выслуге лет, пояснили Intex-press в военном комиссариате г. Барановичи, Барановичского и Ляховичского районов. Однако для этого человек должен прослужить в армии не менее 20 лет.

– Только если человек по болезни увольняется из армии, тогда не смотрят на выслугу лет, – пояснили в военном комиссариате.

Если же стаж службы меньше, ему остается только зарабатывать обычную пенсию по возрасту. В 2020 году, согласно законодательству, на пенсию по возрасту на общих основаниях имеют право мужчины в возрасте 62 лет, имеющие стаж работы не менее 25 лет и страховой стаж не менее 17,5 лет. В противном случае, максимум, на что человек может рассчитывать, это социальная пенсия.

– Социальная пенсия назначается тому человеку, у кого нет необходимого стажа – общего и страхового. При ее назначении не важно, работал ли человек где-то, служил ли в армии. Поэтому если человек достигает возраста 65 лет и нет тех условий, которые должны быть соблюдены, ему назначается социальная пенсия, – пояснили Intex-press в управлении по труду, занятости и социальной защите горисполкома.

И доработать недостающий стаж в таком возрасте у человека, как правило, возможности уже нет.





«Военнослужащий практически беззащитен» Александр Алесин, военный эксперт:

– В силовых органах есть такая статья, как «увольнение по дискредитирующим обстоятельствам». Это когда человек нарушал требования устава. Эти нарушения не подлежат уголовному преследованию, но с точки зрения этики считаются несоответствующими облику военного. В данном случае, не зная всех деталей, очень сложно что-то сказать. Но, к сожалению, военнослужащий практически беззащитен перед высшим начальником, если тот захочет свести с ним личные счеты и уволить по дискредитирующим обстоятельствам. Я знаю случаи, когда человека практически подводили под увольнение.