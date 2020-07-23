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В Кобринском районе касательное ДТП
23.07.2020 12:40 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
По предварительной информации: около 15:00 часов 60-летний водитель автомобиля «Фольксваген Транспортер» двигался по автодороге Н-849 «Каташи–Плоское».
При выезде с деревни Хидры, отвлекся от управления автомобилем, в результате чего выехал на полосу встречного движения, где совершил касательное столкновение со встречным грузовым автомобилем «ГАЗ», под управлением 62-летнего водителя.
В результате ДТП автомобили получили механические повреждения. В результате ДТП водителю «Фольксвагена» оказана медицинская помощь, он отпущен домой. Проводится проверка.
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По предварительной информации: около 15:00 часов 60-летний водитель автомобиля «Фольксваген Транспортер» двигался по автодороге Н-849 «Каташи–Плоское». При выезде...
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