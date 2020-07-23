В Кобринском районе касательное ДТП

Источник материала: Виртуальный Брест

По предварительной информации: около 15:00 часов 60-летний водитель автомобиля «Фольксваген Транспортер» двигался по автодороге Н-849 «Каташи–Плоское».





При выезде с деревни Хидры, отвлекся от управления автомобилем, в результате чего выехал на полосу встречного движения, где совершил касательное столкновение со встречным грузовым автомобилем «ГАЗ», под управлением 62-летнего водителя.

В результате ДТП автомобили получили механические повреждения. В результате ДТП водителю «Фольксвагена» оказана медицинская помощь, он отпущен домой. Проводится проверка.

