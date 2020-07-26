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«В поликлинике карточка была пустая. Сейчас она самая толстая»: история художника, который смог победить рак

26.07.2020 06:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«В поликлинике карточка была пустая. Сейчас она самая толстая»: история художника, который смог победить рак

Они фактически не принадлежат себе, для них работа – это жизнь (и не только своя). Труд медиков достоин уважения и благодарности. Во время пандемии мы это поняли отчётливо. Но и другие болезни ведь никто не отменял. Уникальные разработки белорусских онкологов претендуют на Госпремию в области науки и техники этого года. Нашим специалистам под силу сдерживать и даже снижать смертность от злокачественных опухолей. Благодаря врачам с начала века спасены примерно 13 тысяч жизней. И за каждой – своя история.

Дни, а то и ночи напролет – с кистью в руках. В родной мастерской – запах хвои (от скипидара), на стенах – свежая абстрактная живопись. Своя. А сам процесс – чем не медитация? Правда, и этих работ Анатолия Кузнецова свет мог так и не увидеть. Как в жизни бывает: за белой полосой – чёрная. Только в отличие от холста – в реальности её вряд ли просто удастся закрасить или стереть. 

Анатолий Кузнецов, художник: «В 2012 году. Работал в мастерской, пришел домой, приступ – увезли. Положили в больницу, а там уже на всю катушку. Третья стадия   онкология мочевой пузырь. Я же ничего об этом знать не знал, здоровый человек, никогда не болевший. В поликлинике карточка была пустая. Сейчас она самая толстая».  

Осложнения, состояние «на волоске от…», призрачные шансы на выздоровление – 8 лет назад это понимал и сам художник. Только всегда же хочется верить в чудо – и это тот случай, когда оно произошло. Только не само по себе. Консилиум врачей-онкологов в Боровлянах – и решение принято: операция! Какой бы сложной она не была. А дальше – все как с чистого… холста. 

Анатолий Кузнецов, художник: «Когда я выписался после операции, я пошел сразу в мастерскую. У меня были незаконченные картины. Я смотрел на них – они были тяжелы по состоянию. Я пришел с достаточно таким оптимистичным настроением, еще слабый. Продолжая писать, переписал их. И привнес туда такой оптимистичный такой ход». 

И эта картина стала своеобразным символом жизни или, если хотите, напоминанием: выход есть даже в самых, казалось бы, «беспросветных» ситуациях. 

Сергей Красный, заместитель директора по научной работе РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова: «В то время, когда мы взялись за его лечение, будем так говорить, было очень угрожаемо по различным поражениям. И, кроме того, переносимость такой большой операции, как удаление мочевого пузыря, а потом кишечная пластика – создание искусственного мочевого пузыря были под вопросом. В 2012 у нас уже был огромный опыт выполнения такой операции. Знали, что можем помочь Анатолию Васильевичу. В настоящее время таким операциям мы обучили всех врачей в областных центрах, кто занимается лечением онкологических больных». 

Сегодня врачи проводят около двух тысяч таких операций в год. Рука уже, что называется, набита: и где-то вместо 6 часов – «ювелирная работа» за три с половиной. И благодаря этому Беларусь в первой тройке стран с наиболее низкой смертностью от рака мочевого пузыря. Можно быть и выше – правда, это уже зависит от самих людей. Онкологи настаивают – эта болезнь в 80% случаев тех, кто не расстаётся с сигаретами. Тем не менее, так уж устроен человек – вряд ли что-то поменяет, пока действительно «рак на горе не свиснет».  

С гигантским оборудованием – на «ты». Игорь Тарутин пришел в РНПЦ онкологии 58 лет назад. Физик по образованию. И благодаря ему теперь в стране есть такая профессия как медицинский физик (в Беларуси сегодня 48 таких специалистов). Они с врачами – одна команда. Только если медики разговаривают с пациентами, физики – с «железом». Ведь людям при лучевой терапии требуется качественное облучение и точные дозировки.  

Игорь Тарутин, главный научный сотрудник лаборатории лучевой терапии РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова: «Железо можно облучать с погрешностью 15% и ему ничего не будет, но с людьми это недопустимо. Физики и рассчитывают условия облучения. С точки зрения психологии, есть моменты, когда физики чувствуют себя очень неуверенно, когда у нас лечатся маленькие дети.Так их жалко». 

54 тысячи новых случаев заболевания раком – это только за 2019-й. И как бы ни хотелось сказать, что с каждым годом цифра меньше, к сожалению, нет – будем смотреть правде в глаза. Что меняется в лучшую сторону, так это наша онкологическая служба помощи. А значит, и выздоровевших больше, и выживаемость при болезнях выше. Причем нередко ходит заблуждение, что, мол, рак молодеет. На это у онкологов есть своё объяснение. 

Сергей Красный, заместитель директора по научной работе РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова: «Мы начали обследовать молодых людей и раньше выявлять опухоли. Эта опухоль могла бы быть выявлена в 60 лет, но уже в запущенной стадии. Большие надежды в снижении смертности мы связываем со скрининговыми программами».

Как раз на примере скрининга понятно, что белорусская онкологическая служба идет своим путем – не без терний. Например, до недавнего времени скрининг предстательной железы в мире был просто-напросто запрещен. ВОЗ угрожала даже санкциями. А мы на это – вот вам результат – снижение смертности. Там за границей провели исследования и выдали европейским странам рекомендации – такой скрининг внедрить. А за опытом – в Беларусь. 

Александр Пацеев, начальник главного управления организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Беларуси: «Когда мы сегодня говорим об онкологической службе – мы говорим о положительных результатах работыо тех достижениях, которые у нас есть. О снижении летальности от онкологических заболеваний. Мы видим их достижения в плане практического здравоохранения, количество операций и те технологии, которые и разрабатываются, и внедряются. Мы видим и научные исследования, которые проводятся – и результаты, которые есть». 

Да, мировой «онкологический» опыт наши медики не игнорируют. Но прежде чем позаимствовать технологии и практику, убеждаются, эффективны ли они и безопасны ли. И в то же время онкологи идут не проторенной дорожкой и на «перекрестках» порой выбирают собственный путь, преследуя лишь одну цель – помочь людям победить болезнь, чего бы это ни стоило!

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Они фактически не принадлежат себе, для них работа – это жизнь (и не только своя). Труд медиков достоин уважения и благодарности. Во время пандемии мы это поняли...
 
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