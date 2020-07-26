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«В поликлинике карточка была пустая. Сейчас она самая толстая»: история художника, который смог победить рак
Источник материала: ОНТ
Они фактически не принадлежат себе, для них работа – это жизнь (и не только своя). Труд медиков достоин уважения и благодарности. Во время пандемии мы это поняли отчётливо. Но и другие болезни ведь никто не отменял. Уникальные разработки белорусских онкологов претендуют на Госпремию в области науки и техники этого года. Нашим специалистам под силу сдерживать и даже снижать смертность от злокачественных опухолей. Благодаря врачам с начала века спасены примерно 13 тысяч жизней. И за каждой – своя история.
Дни, а то и ночи напролет – с кистью в руках. В родной мастерской – запах хвои (от скипидара), на стенах – свежая абстрактная живопись. Своя. А сам процесс – чем не медитация? Правда, и этих работ Анатолия Кузнецова свет мог так и не увидеть. Как в жизни бывает: за белой полосой – чёрная. Только в отличие от холста – в реальности её вряд ли просто удастся закрасить или стереть.
Осложнения, состояние «на волоске от…», призрачные шансы на выздоровление – 8 лет назад это понимал и сам художник. Только всегда же хочется верить в чудо – и это тот случай, когда оно произошло. Только не само по себе. Консилиум врачей-онкологов в Боровлянах – и решение принято: операция! Какой бы сложной она не была. А дальше – все как с чистого… холста.
И эта картина стала своеобразным символом жизни или, если хотите, напоминанием: выход есть даже в самых, казалось бы, «беспросветных» ситуациях.
Сегодня врачи проводят около двух тысяч таких операций в год. Рука уже, что называется, набита: и где-то вместо 6 часов – «ювелирная работа» за три с половиной. И благодаря этому Беларусь в первой тройке стран с наиболее низкой смертностью от рака мочевого пузыря. Можно быть и выше – правда, это уже зависит от самих людей. Онкологи настаивают – эта болезнь в 80% случаев тех, кто не расстаётся с сигаретами. Тем не менее, так уж устроен человек – вряд ли что-то поменяет, пока действительно «рак на горе не свиснет».
С гигантским оборудованием – на «ты». Игорь Тарутин пришел в РНПЦ онкологии 58 лет назад. Физик по образованию. И благодаря ему теперь в стране есть такая профессия как медицинский физик (в Беларуси сегодня 48 таких специалистов). Они с врачами – одна команда. Только если медики разговаривают с пациентами, физики – с «железом». Ведь людям при лучевой терапии требуется качественное облучение и точные дозировки.
54 тысячи новых случаев заболевания раком – это только за 2019-й. И как бы ни хотелось сказать, что с каждым годом цифра меньше, к сожалению, нет – будем смотреть правде в глаза. Что меняется в лучшую сторону, так это наша онкологическая служба помощи. А значит, и выздоровевших больше, и выживаемость при болезнях выше. Причем нередко ходит заблуждение, что, мол, рак молодеет. На это у онкологов есть своё объяснение.
Как раз на примере скрининга понятно, что белорусская онкологическая служба идет своим путем – не без терний. Например, до недавнего времени скрининг предстательной железы в мире был просто-напросто запрещен. ВОЗ угрожала даже санкциями. А мы на это – вот вам результат – снижение смертности. Там за границей провели исследования и выдали европейским странам рекомендации – такой скрининг внедрить. А за опытом – в Беларусь.
Да, мировой «онкологический» опыт наши медики не игнорируют. Но прежде чем позаимствовать технологии и практику, убеждаются, эффективны ли они и безопасны ли. И в то же время онкологи идут не проторенной дорожкой и на «перекрестках» порой выбирают собственный путь, преследуя лишь одну цель – помочь людям победить болезнь, чего бы это ни стоило!
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«В поликлинике карточка была пустая. Сейчас она самая толстая»: история художника, который смог победить рак
Они фактически не принадлежат себе, для них работа – это жизнь (и не только своя). Труд медиков достоин уважения и благодарности. Во время пандемии мы это поняли...
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