В Нацбанке прокомментировали установление максимальной суммы возмещения для вкладчиков-ИП

Источник материала: Виртуальный Брест

В Национальном банке прокомментировали установление максимальной суммы возмещения для вкладчиков - индивидуальных предпринимателей. Комментарий размещен по итогам общественного обсуждения законопроекта, предусматривающего корректировку закона "О гарантированном возмещении банковских вкладов (депозитов) физических лиц", сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Нацбанка.





По проекту закона поступили замечания и предложения от пяти участников общественного обсуждения. Они касались нецелесообразности ограничения для ИП по сумме возмещения вкладов, а также нецелесообразности расширения возможностей для инвестирования средств Агентства по гарантированному возмещению банковских вкладов в ценные бумаги Банка развития.

В Нацбанке обратили внимание на то, что ИП являются субъектами систем гарантирования банковских вкладов в большинстве зарубежных стран, в том числе во всех государствах - участниках ЕАЭС. При этом размер возмещения банковских вкладов для них ограничивается. В Беларуси предлагаются аналогичные подходы. Согласно проекту закона, максимальная сумма возмещения для индивидуальных предпринимателей в одном банке составляет Br100 тыс.

При определении этой суммы учитывалось, что целями предоставления ИП гарантий возмещения является не только защита их прав и интересов, но и создание предпосылок для увеличения объема размещаемых в банках денежных средств, укрепление доверия к банковской системе Беларуси. Сейчас большинство ИП, вклады которых будут покрываться гарантией, размещает в банках менее Br40 тыс.

Кроме того, наличие максимальной суммы возмещения для ИП позволит перераспределять средства, превышающие Br100 тыс., в банковской системе, исключит риски возникновения критической нагрузки на резерв Агентства по гарантированному возмещению банковских вкладов.

Для защиты от обесценения при хранении средства агентства должны размещаться в финансовые инструменты. Проект закона предусматривает расширение перечня для инвестирования за счет ценных бумаг Банка развития. "Данный инструмент является схожим по надежности и ликвидности с государственными ценными бумагами, поскольку при необходимой доходности имеет защиту в виде субсидиарной ответственности государства при погашении и на тех же условиях принимается в обеспечение кредитов Национального банка", - пояснил регулятор.