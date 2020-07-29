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В Нацбанке прокомментировали установление максимальной суммы возмещения для вкладчиков-ИП

29.07.2020 12:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Национальном банке прокомментировали установление максимальной суммы возмещения для вкладчиков - индивидуальных предпринимателей. Комментарий размещен по итогам общественного обсуждения законопроекта, предусматривающего корректировку закона "О гарантированном возмещении банковских вкладов (депозитов) физических лиц", сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Нацбанка.

В Нацбанке прокомментировали установление максимальной суммы возмещения для вкладчиков-ИП

По проекту закона поступили замечания и предложения от пяти участников общественного обсуждения. Они касались нецелесообразности ограничения для ИП по сумме возмещения вкладов, а также нецелесообразности расширения возможностей для инвестирования средств Агентства по гарантированному возмещению банковских вкладов в ценные бумаги Банка развития.

В Нацбанке обратили внимание на то, что ИП являются субъектами систем гарантирования банковских вкладов в большинстве зарубежных стран, в том числе во всех государствах - участниках ЕАЭС. При этом размер возмещения банковских вкладов для них ограничивается. В Беларуси предлагаются аналогичные подходы. Согласно проекту закона, максимальная сумма возмещения для индивидуальных предпринимателей в одном банке составляет Br100 тыс.

При определении этой суммы учитывалось, что целями предоставления ИП гарантий возмещения является не только защита их прав и интересов, но и создание предпосылок для увеличения объема размещаемых в банках денежных средств, укрепление доверия к банковской системе Беларуси. Сейчас большинство ИП, вклады которых будут покрываться гарантией, размещает в банках менее Br40 тыс.

Кроме того, наличие максимальной суммы возмещения для ИП позволит перераспределять средства, превышающие Br100 тыс., в банковской системе, исключит риски возникновения критической нагрузки на резерв Агентства по гарантированному возмещению банковских вкладов.

Для защиты от обесценения при хранении средства агентства должны размещаться в финансовые инструменты. Проект закона предусматривает расширение перечня для инвестирования за счет ценных бумаг Банка развития. "Данный инструмент является схожим по надежности и ликвидности с государственными ценными бумагами, поскольку при необходимой доходности имеет защиту в виде субсидиарной ответственности государства при погашении и на тех же условиях принимается в обеспечение кредитов Национального банка", - пояснил регулятор.

 
 
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  В Национальном банке прокомментировали установление максимальной суммы возмещения для вкладчиков - индивидуальных предпринимателей. Комментарий размещен по...
 
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