ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Бразилия начала принимать иностранцев, прибывающих воздушным путём. Что нужно для въезда?

30.07.2020 15:54 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Бразилии. Бразилия начала принимать иностранных гостей, прибывающих воздушным путем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Бразилия начала принимать иностранцев, прибывающих воздушным путём. Что нужно для въезда?

Туристам требуется лишь предоставить подтверждение о наличии полиса медицинского страхования, который действует на территории страны.   

Бразилия начала принимать иностранцев, прибывающих воздушным путём. Что нужно для въезда?

Однако в некоторые штаты попасть пока не получится, в них запрет на въезд все еще действует. Также в течение еще одного месяца в Бразилии сохранится ограничение на прибытие сухопутными и морскими видами транспорта.  

Бразилия начала принимать иностранцев, прибывающих воздушным путём. Что нужно для въезда?

С 31 июля для внутреннего туризма откроется и индонезийский Бали. Желающие посетить остров должны будут предоставить справки об отсутствии COVID-19, а также соблюдать меры безопасности.  

Люди в материале: нет

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Бразилии. Бразилия начала принимать иностранных гостей, прибывающих воздушным путем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   Туристам требуется...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Волковыске к членам инициативной группы Виктора Бабарико пришла милиция: осматривают их жилища
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
30.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика