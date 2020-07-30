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Бразилия начала принимать иностранцев, прибывающих воздушным путём. Что нужно для въезда?
Источник материала: СТВ
Новости Бразилии. Бразилия начала принимать иностранных гостей, прибывающих воздушным путем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Однако в некоторые штаты попасть пока не получится, в них запрет на въезд все еще действует. Также в течение еще одного месяца в Бразилии сохранится ограничение на прибытие сухопутными и морскими видами транспорта.
С 31 июля для внутреннего туризма откроется и индонезийский Бали. Желающие посетить остров должны будут предоставить справки об отсутствии COVID-19, а также соблюдать меры безопасности.
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Новости Бразилии. Бразилия начала принимать иностранных гостей, прибывающих воздушным путем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Туристам требуется...
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