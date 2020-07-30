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Могилевоблводоканал – про вопросы оплаты за услуги

30.07.2020 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


УПКП ВКХ «Могилевоблводоканал» рекомендует устанавливать приборы индивидуального учета расхода воды

УПКП ВКХ «Могилевоблводоканал» информирует, что решением Могилевского облисполкома от 14.11.2019 г. № 26-51 установлены нормы водопотребления для расчетов с потребителями, абонентами за услугу водоснабжения при отсутствии приборов учета расхода воды.

Данным решением определен период полива посадок на приусадебных участках (в открытом грунте) — с 1 мая по 31 июля (за исключением дождливых дней с выпадением обложных и ливневых осадков, согласно сведениям об их количестве, имеющимся в гидрометеорологической информации); посадок в весенних теплицах, парниках всех типов и утепленном грунте — с 15 апреля по 15 августа.

По вопросам оплаты услуг водоснабжения граждане могут обратиться в отделы водосбыта филиалов УПКП ВКХ «Могилевоблводоканал»:

«Могилевводоканал» — 8(0222) 72-97-48, 72-97-66, 72-97-64;

«Бобруйскводоканал» — 8(0225) 70-55-29, 72-02-28;

«Костюковичиводоканал» — 8(02245) 7-66-22.

Нормы водопотребления, утвержденные вышеуказанным решением, являются усредненными. В целях более рационального потребления водных ресурсов и оплаты за их фактическое водопотребление гражданам рекомендуется устанавливать приборы индивидуального учета расхода воды. Для этого необходимо обратиться в филиалы УПКП ВКХ «Могилевоблводоканал», обслуживающие соответствующие населенные пункты:

«Могилевводоканал» — г. Могилев, ул. Сурганова, 21 А, тел. 8(0222) 74-48-83, 74-49-89;

«Бобруйскводоканал» — г. Бобруйск, ул. Урицкого, 2, тел. 8(0225) 72-16-48;

«Костюковичиводоканал» — г. Костюковичи, ул. Зиньковича, 107, тел. 8(02245)7-66-22.

УПКП ВКХ «Могилевоблводоканал»

ГРАФИК

проведения «прямых телефонных линий» руководством УПКП ВКХ «Могилевоблводоканал» в августе 2020 года

ФИО, должностьДата проведения
юч МИХАИЛ ИВАНОВИЧ, генеральный директор08.08.2020
ДЕМИН ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, главный инженер01.08.2020
ВАШКЕВИЧ СЕРГЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ, заместитель генерального директора по экономике15.08.2020
ЛУГОВОЙ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, заместитель генерального директора по строительству29.08.2020
ПАРХАМОВИЧ ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА, заместитель генерального директора по идеологической работе22.08.2020

«Прямая телефонная линия» проводится с 9.00 до 12.00 по телефону 62-95-00.

Примечание: в случае возникновения служебной необходимости в график проведения «прямых телефонных линий» могут вноситься изменения.


 
Теги: Могилев
 
 
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УПКП ВКХ «Могилевоблводоканал» рекомендует устанавливать приборы индивидуального учета расхода воды УПКП ВКХ «Могилевоблводоканал» информирует, что решением...
 
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