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Могилевоблводоканал – про вопросы оплаты за услуги
30.07.2020 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
УПКП ВКХ «Могилевоблводоканал» рекомендует устанавливать приборы индивидуального учета расхода воды
УПКП ВКХ «Могилевоблводоканал» информирует, что решением Могилевского облисполкома от 14.11.2019 г. № 26-51 установлены нормы водопотребления для расчетов с потребителями, абонентами за услугу водоснабжения при отсутствии приборов учета расхода воды.
Данным решением определен период полива посадок на приусадебных участках (в открытом грунте) — с 1 мая по 31 июля (за исключением дождливых дней с выпадением обложных и ливневых осадков, согласно сведениям об их количестве, имеющимся в гидрометеорологической информации); посадок в весенних теплицах, парниках всех типов и утепленном грунте — с 15 апреля по 15 августа.
По вопросам оплаты услуг водоснабжения граждане могут обратиться в отделы водосбыта филиалов УПКП ВКХ «Могилевоблводоканал»:
«Могилевводоканал» — 8(0222) 72-97-48, 72-97-66, 72-97-64;
«Бобруйскводоканал» — 8(0225) 70-55-29, 72-02-28;
«Костюковичиводоканал» — 8(02245) 7-66-22.
Нормы водопотребления, утвержденные вышеуказанным решением, являются усредненными. В целях более рационального потребления водных ресурсов и оплаты за их фактическое водопотребление гражданам рекомендуется устанавливать приборы индивидуального учета расхода воды. Для этого необходимо обратиться в филиалы УПКП ВКХ «Могилевоблводоканал», обслуживающие соответствующие населенные пункты:
«Могилевводоканал» — г. Могилев, ул. Сурганова, 21 А, тел. 8(0222) 74-48-83, 74-49-89;
«Бобруйскводоканал» — г. Бобруйск, ул. Урицкого, 2, тел. 8(0225) 72-16-48;
«Костюковичиводоканал» — г. Костюковичи, ул. Зиньковича, 107, тел. 8(02245)7-66-22.
УПКП ВКХ «Могилевоблводоканал»
ГРАФИК
проведения «прямых телефонных линий» руководством УПКП ВКХ «Могилевоблводоканал» в августе 2020 года
«Прямая телефонная линия» проводится с 9.00 до 12.00 по телефону 62-95-00.
Примечание: в случае возникновения служебной необходимости в график проведения «прямых телефонных линий» могут вноситься изменения.
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УПКП ВКХ «Могилевоблводоканал» рекомендует устанавливать приборы индивидуального учета расхода воды УПКП ВКХ «Могилевоблводоканал» информирует, что решением...
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