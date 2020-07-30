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Зарегистрированы в июне: новости из загса

30.07.2020 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


Смотрите, кто зарегистрирован за июнь в Горках и районе.

Зарегистрированы в июне: новости из загса

Ева Пузикова. Фото — Михаил Левцов


Анастасия Королева

Полина Кулик

Мария Иващенко

Кирилл Борисов

Алиса Шведова

Давид Крупатин

Майя Левшиц

Никита Гращенко

Тимофей Исаченко

Даниил Сибирков

Елизавета Шабинская

Денис Богунов

Андрей Погуляев

Стефания Сныткова

Арсений Ермолаев

Ульяна Рябченко

Вениамин Заболотный

Марк Евменов

Лея Романовская

Доминик Яцына

Евгения Моисеенкова


По данным районного отдела ЗАГС


 
 
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Смотрите, кто зарегистрирован за июнь в Горках и районе. Анастасия Королева Полина Кулик Мария Иващенко Кирилл Борисов Алиса Шведова Давид Крупатин Майя Левшиц...
 
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