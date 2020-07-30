Нина Ковалева — победитель Республиканского конкурса «Женщина года»

Источник материала: Горецкий вестник



Сегодня Нине Дмитриевне Ковалевой, члену Союза писателей Беларуси и народного литературного объединения «Роднае слова», почетному члену районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин», лауреату почетного звания «Человек года-2018» Горецкого района исполнился бы 71 год.











Но в марте ее мужественное сердце замолчало навсегда, а колокола ее огромной добрейшей души теперь звучат в вечности. Еще при жизни поэтесса узнала решение жюри республиканского конкурса «Женщина года», инициированного общественным объединением «Белорусский союз женщин», о том, что Нина Ковалева признана победителем в одной из престижных номинаций «Духовность и культура». Нина Дмитриевна очень ждала свою награду — знак-символ «Васильковая жар-птица» и Диплом победителя. Даже стихотворение об этой необычной птице написала…

И вот в преддверии дня рождения нашей уважаемой и любимой поэтессы ее высокая заслуженная награда прибыла в Горки, став настоящим подарком для всех нас, кто любит и помнит эту героическую женщину. Она никогда не роптала судьбу, не жаловалась на боль и трудности. Все, кто знает о жизни Нины Ковалевой, ее огромной общественной, духовной работе, понимают, что эту достойную награду она заслужила личным мужеством и жизненным подвигом.

25 июля в Минске, во Дворце Республики, состоялась церемония награждения 38 победительниц из более 250 участниц со всех регионов Беларуси. В составе делегации Могилевской областной организации ОО «БСЖ» в торжественном мероприятии приняли участие председатель Горецкой районной организации ОО «БСЖ» Наталья Ковалева и член организации, руководитель народного литературного объединения «Роднае слова» Людмила Дерюжкова, которые приняли награду нашей землячки.











Победительниц в номинации «Духовность и культура» награждал заместитель Главы Администрации Президента Андрей Кунцевич. Андрей Михайлович обратил внимание, что ему выпала честь вручать награды в самой творческой номинации. «Талант белорусской женщины, ее красота и безупречный вкус позволяют создавать чудесные произведения искусства, которые формируют национальное наследие. Именно это наследие, которое, как отметил Глава государства, позволяет сохранять моральные и духовные ориентиры белорусского народа, возрождает и наполняет новым смыслом национальные традиции», — подчеркнул замглавы Администрации Президента.

Напомним, что данный конкурс проводится общественным объединением «Белорусский союз женщин» с целью поощрения женщин страны, добившихся выдающихся успехов в различных сферах деятельности. В числе основных задач — демонстрация роли женщин в современном обществе, их вклада в поддержание здоровья нации, воспитание детей, социально-экономическое и гуманитарно-культурное развитие Беларуси; повышение социального статуса женщины и привлечение внимания к общественной значимости ее роли; поддержке женских инициатив по различным направлениям.

Участницы церемонии награждения победительниц конкурса «Женщина года» от нашего района отметили выступление на церемонии награждения конкурса «Женщина года» лидера «БСЖ» Марианны Щеткиной, которая выразила мнение всех членов организации о том, что белорусские женщины благодарны государству за мудрую семейную политику, отметила, что женщины играют значительную роль в развитии страны. Они широко представлены в местных органах власти, в парламенте. Свой вклад в закрепление этой тенденции вносит и БСЖ.

«Предложения Белорусского союза женщин всегда учитываются при разработке программных документов, нормативной правовой базы. Мы благодарны государству за мир, семейную политику. Беларусь — это наш дом, здесь наша судьба, судьба наших детей и внуков. От нас зависит, как мы будем жить», — подчеркнула она.

— В номинации «Духовность и культура» отмечают женщин, кто вносит весомый вклад в развитие духовно-нравственного потенциала общества, благотворительную и волонтерскую деятельность, — сказала Наталья Ковалева. — Наша Нина Дмитриевна стала единственным победителем в этой номинации от Могилевской области, что подтверждает огромную заслугу ее трудов в этой важной сфере общественной жизни. Светлая память о Нине Ковалевой будет жить в ее произведениях, сотворенных добрых делах и наших сердцах.







Галина Кожевникова

Фото — Михаил Левцов