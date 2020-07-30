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Загадочный белорусский exit poll

30.07.2020 17:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Результаты exit poll, проведенного в ходе выборов в Беларуси, снова будут "достаточно близки к результатам голосования". Потому что к структуре, его проводящей, масса вопросов.

Напомним, на днях стало известно, что национальный exit poll будет проведен в Беларуси на президентских выборах Молодежной лабораторией социологических исследований при Белорусском комитете молодежных организаций.

Как отметила на своей странице в Facebook кандидат социологических наук, старший аналитик Центра европейской трансформации Оксана Шелест, "то, что для освящения результатов "выборов" exit pollом животворящим в стране не нашлось ни одного социолога, и амбразуру придется закрывать БРСМовцам, это трогательно".

По ее словам, молодежная лаборатория, созданная при БРСМ, зарегистрированная при БКМО, в состав которой входят безымянные "компетентные специалисты: социологи, политологи, научные консультанты", - это загадочно. 

Почти также загадочно, как ЭКООМ (о котором никто не знает, куда он пропадает, когда выборы заканчиваются, и откуда возникает в начале следующей избирательной кампании).

"Зато никакой интриги с результатами exit pollа, они снова будут "достаточно близки к результатам голосования", - высказала мнение Оксана Шелест.
 
 
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Результаты exit poll, проведенного в ходе выборов в Беларуси, снова будут "достаточно близки к результатам голосования". Потому что к структуре, его проводящей, масса...
 
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