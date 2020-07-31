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Золото снова бьет рекорды стоимости

31.07.2020 12:00 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: ens.az

Впервые в истории максимальное значение в ходе торгов превысило 2 тысячи долларов за унцию.

Об этом свидетельствуют данные биржи Comex, входящей в группу Нью-Йоркской товарной биржи, пишет РБК.

Максимальное значение в ходе торговой сессии составило 2005,4 доллара.

 Накануне, 30 июля, США сообщили о квартальном падении ВВП на 32,9%. Это ударило по ценам на нефть и американским индексам. В моменте стоимость барреля Brent теряла почти 5%. S&P 500, Dow Jones и NASDAQ Composite падали на 1,2–1,6%.

Ранее аналитики Goldman Sachs предсказали рост цен на золото до 2300 долларов за унцию в течение 12 месяцев. Этому поможет снижение процентных ставок в США и востребованность золота как защитного актива.

Аналитики «Атона» прогнозируют рост цен на драгоценный металл до 2200 долларов за унцию к концу 2020 года. Они указывают на неопределенность, связанную с восстановлением экономики США.

«США <...> планируют потратить еще 1 трлн долларов, включая очередные «вертолетные» деньги в размере 1200 долларов на человека. Опасаясь последствий работы «печатного станка», инвесторы ищут защиту в безопасных активах, каким и является золото», — подчеркивают эксперты.

 
 
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Впервые в истории максимальное значение в ходе торгов превысило 2 тысячи долларов за унцию.
 
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