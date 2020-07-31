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Золото снова бьет рекорды стоимости
31.07.2020 12:00 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: ens.az
Впервые в истории максимальное значение в ходе торгов превысило 2 тысячи долларов за унцию.
Об этом свидетельствуют данные биржи Comex, входящей в группу Нью-Йоркской товарной биржи, пишет
Накануне, 30 июля, США сообщили о квартальном падении ВВП на 32,9%. Это ударило по ценам на нефть и американским индексам. В моменте стоимость барреля Brent теряла почти 5%. S&P 500, Dow Jones и NASDAQ Composite падали на 1,2–1,6%.
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Впервые в истории максимальное значение в ходе торгов превысило 2 тысячи долларов за унцию.
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