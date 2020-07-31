Топ-менеджер Apple подтвердил перенос старта продаж iPhone 12

Источник материала: Tut.by

Финансовый директор Apple Лука Маэстри (Luca Maestri) подтвердил, что начало продаж новых смартфонов компании сдвигается. Об этом пишет PhoneArena .





Apple публиковала отчет о результатах своей деятельности за третий квартал года — для компании этот период оказался более удачным, чем предполагалось ранее. Лука Маэстри подтвердил, что анонс новых моделей iPhone произойдет в сентябре, но начало их продаж сдвинется. «Как вы знаете, в прошлом году мы начали продавать iPhone в конце сентября. В этом году мы ожидаем, что поставки задержатся на несколько недель», — заявил топ-менеджер.

По сути это означает, что iPhone 12 появятся в продаже в конце октябре или даже начале ноября. Точная дата презентации новинок официально пока не подтверждена, но инсайдеры уверяют, что анонс состоится во вторник 8 сентября.

Напомним: Apple представит как минимум четыре девайса — iPhone 12, iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro и iPhone Pro Max. Девайсы получат экраны на 5,4, 6,1 и 6,7 дюйма, процессор Apple A14, а также сдвоенные и строенные основные камеры. Кроме того, устройства смогут работать в 5G-сетях. Предполагаемая стоимость аппаратов в США такая: 699, 799, 999 и 1099 долларов соответственно от младших версий к старшим.

Ниже — цены популярных у нас iPhone: