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На границе Португалии и Испании разбился пожарный самолет
Источник материала: ОНТ
Задействованный в тушении лесных пожаров самолет Canadair CL-600 разбился на границе Португалии и Испании. Об этом
Самолет упал в районе национального парка Пенеда-Жереш, в португальской провинции Минью, граничащей с испанским автономным сообществом Галисия. Согласно имеющейся информации, в результате инцидента пострадали три члена экипажа. Двое из них, пилоты, получили тяжелые ранения.
С начала июля почти на всей территории Испании наступила сильная жара, вызвавшая мощные лесные пожары сразу в нескольких районах страны.
Фото: wikipedia.org
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Задействованный в тушении лесных пожаров самолет Canadair CL-600 разбился на границе Португалии и Испании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету ABC. Самолет упал в...
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