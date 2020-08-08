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На границе Португалии и Испании разбился пожарный самолет

08.08.2020 16:10 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

На границе Португалии и Испании разбился пожарный самолет

Задействованный в тушении лесных пожаров самолет Canadair CL-600 разбился на границе Португалии и Испании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету ABC.

Самолет упал в районе национального парка Пенеда-Жереш, в португальской провинции Минью, граничащей с испанским автономным сообществом Галисия. Согласно имеющейся информации, в результате инцидента пострадали три члена экипажа. Двое из них, пилоты, получили тяжелые ранения.

С начала июля почти на всей территории Испании наступила сильная жара, вызвавшая мощные лесные пожары сразу в нескольких районах страны.

Фото: wikipedia.org

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Задействованный в тушении лесных пожаров самолет Canadair CL-600 разбился на границе Португалии и Испании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету ABC. Самолет упал в...
 
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