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У побережья Маврикия разлилось огромное нефтяное пятно
Источник материала: СТВ
Новости мира. Власти Маврикия ввели режим чрезвычайной экологической ситуации. Причина – масштабный разлив нефтепродуктов с японского грузового судна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Под угрозой оказались коралловые рифы у побережья Маврикия. На спутниковых снимках видно огромное нефтяное пятно.
Власти островного государства уже обратились в ООН с просьбой об оказании немедленной помощи в ликвидации последствий экологического бедствия.
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Новости мира. Власти Маврикия ввели режим чрезвычайной экологической ситуации. Причина – масштабный разлив нефтепродуктов с японского грузового судна, сообщили...
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