У побережья Маврикия разлилось огромное нефтяное пятно

Источник материала: СТВ

Новости мира. Власти Маврикия ввели режим чрезвычайной экологической ситуации. Причина – масштабный разлив нефтепродуктов с японского грузового судна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Под угрозой оказались коралловые рифы у побережья Маврикия. На спутниковых снимках видно огромное нефтяное пятно.





Власти островного государства уже обратились в ООН с просьбой об оказании немедленной помощи в ликвидации последствий экологического бедствия.