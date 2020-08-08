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У побережья Маврикия разлилось огромное нефтяное пятно

08.08.2020 16:36 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. Власти Маврикия ввели режим чрезвычайной экологической ситуации. Причина – масштабный разлив нефтепродуктов с японского грузового судна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

У побережья Маврикия разлилось огромное нефтяное пятно

Под угрозой оказались коралловые рифы у побережья Маврикия. На спутниковых снимках видно огромное нефтяное пятно.

У побережья Маврикия разлилось огромное нефтяное пятно

Власти островного государства уже обратились в ООН с просьбой об оказании немедленной помощи в ликвидации последствий экологического бедствия.

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Новости мира. Власти Маврикия ввели режим чрезвычайной экологической ситуации. Причина – масштабный разлив нефтепродуктов с японского грузового судна, сообщили...
 
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