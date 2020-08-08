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Взрыв прогремел возле армейской базы в столице Сомали
Источник материала: ОНТ
8 августа в результате подрыва террористом-смертником заминированного автомобиля погибли как минимум восемь военнослужащих. Инцидент произошел у армейской базы в Могадишо (Сомали). Об этом
Ранения получили еще 14 человек. По словам очевидцев, автомобиль пытался прорваться через армейский КПП. В Сети были опубликованы видеозаписи, на которых над Могадишо в районе взрыва поднимается облако белого дыма.
В проведении атаки подозреваются террористы из группировки «Аш-Шааб».
Источник уточняет, что число жертв может увеличиться, так как среди пострадавших есть тяжело раненые. Сейчас они находятся под наблюдением медиков.
База, возле которой прогремел взрыв, оцеплена прибывшими в район инцидента моторизованными подразделениями.
Фото: Goobjoog News
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8 августа в результате подрыва террористом-смертником заминированного автомобиля погибли как минимум восемь военнослужащих. Инцидент произошел у армейской базы...
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