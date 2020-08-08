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Взрыв прогремел возле армейской базы в столице Сомали

08.08.2020 16:02 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Взрыв прогремел возле армейской базы в столице Сомали

8 августа в результате подрыва террористом-смертником заминированного автомобиля погибли как минимум восемь военнослужащих. Инцидент произошел у армейской базы в Могадишо (Сомали). Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Goobjoog News‎.

Ранения получили еще 14 человек. По словам очевидцев, автомобиль пытался прорваться через армейский КПП. В Сети были опубликованы видеозаписи, на которых над Могадишо в районе взрыва поднимается облако белого дыма.

В проведении атаки подозреваются террористы из группировки «Аш-Шааб».

Источник уточняет, что число жертв может увеличиться, так как среди пострадавших есть тяжело раненые. Сейчас они находятся под наблюдением медиков.

База, возле которой прогремел взрыв, оцеплена прибывшими в район инцидента моторизованными подразделениями.

Фото: Goobjoog News

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8 августа в результате подрыва террористом-смертником заминированного автомобиля погибли как минимум восемь военнослужащих. Инцидент произошел у армейской базы...
 
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