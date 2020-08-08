С болью в сердце... Тихановская выступила с новым обращением

Источник материала: Виртуальный Брест

Кандидат в президенты Светлана Тихановская выступила с новым обращением накануне выборов. Оно было опубликовано на канале «Страна для жизни».





Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— С болью в сердце мы вчера читали новости и смотрели видео, на которых ОМОН и военные задерживали велосипедистов. Мы просим власти опомниться, просим взглянуть на календарь, сейчас 2020 год, а не Средневековье. Такие методы борьбы с тем, кто не согласен, они не то неприемлемы, они за гранью, — сказала Тихановская.

Тихановская обратилась с просьбой к силовым структурам «не выполнять преступные приказы» и поблагодарила белорусов за поддержку.

— Столько сторонников перемен на улицах наших городов еще не было, в этом году мы убедились, что для нас, для белорусов нет ничего невозможного.

Она попросила своих сторонников завтра, 9 августа, прийти на избирательный участок, и проголосовать за нее. Тихановская напомнила, что все имеют право после завершения голосования прийти к избирательному участку и ознакомиться с протоколом результатов.

— Когда вы увидите, что мы победили — празднуйте нашу победу. Увидели нарушение — действуйте по закону, вызывайте милицию.

Тихановская еще раз обратилась к силовикам.

— Я прошу вас отказаться от насилия. Мы мирные люди. Наша сила — в единстве и любви к нашей стране, к нашим семья. Я знаю, что жизнь каждого белоруса — самое ценное, что есть у нас и у нашей страны.

Она пообещала поддержку каждому милиционеру и офицеру, который «откажется выполнять преступные приказы или пострадает от этого».

Членов участково-избирательных комиссий кандидат в президенты призвала «действовать по совести и провести честный подсчет голосов», и также пообещала поддержку в случае увольнения.

— Давайте вместе отстоим право выбора — мирно, с достоинством и по закону, как мы, белорусы, умеем это делать.