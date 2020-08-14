Любовь Упенская усыновила ребенка

Источник материала: ОНТ

66-летняя певица на своей странице в Instagram рассказала, что усыновила ребенка, и выложила видео момента встречи с мальчиком.

В подписи к посту она написала, что в ее жизни появился еще один ребенок, о котором она мечтала.

Трогательный момент встречи с мальчиком певица также опубликовала. В кадре видно, как малыша передают певице – и сама Успенская, и ребенок счастливы.

Известно, что у Успенской есть взрослая дочь, которую она родила в 1989 году, находясь в браке с бизнесменом Александром Плаксиным. Однако с ней у певицы напряженные отношения.

Фото: Instagram @uspenskayalubov_official





Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram