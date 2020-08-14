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Любовь Упенская усыновила ребенка
Источник материала: ОНТ
66-летняя певица
В подписи к посту она написала, что в ее жизни появился еще один ребенок, о котором она мечтала.
Трогательный момент встречи с мальчиком певица также опубликовала. В кадре видно, как малыша передают певице – и сама Успенская, и ребенок счастливы.
Известно, что у Успенской есть взрослая дочь, которую она родила в 1989 году, находясь в браке с бизнесменом Александром Плаксиным. Однако с ней у певицы напряженные отношения.
Фото:
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66-летняя певица на своей странице в Instagram рассказала, что усыновила ребенка, и выложила видео момента встречи с мальчиком. В подписи к посту она написала, что в ее...
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