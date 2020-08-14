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Лукашенко о забастовках на предприятиях: Если остановимся, никогда не раскрутим свое производство
Источник материала: ОНТ
Александр Лукашенко на совещании по работе стройотрасли прокомментировал попытки раскачивания трудовых коллективов в Беларуси и предупредил, что забастовки могут негативно сказаться на будущей работе предприятий,
Президент отметил, что трудовые коллективы сейчас пытаются раскачать в Беларуси.
Глава государства рассказал о последствиях забастовок на примере «Беларуськалия».
Также и в отношении работы МТЗ, МАЗ и других машиностроительных предприятий.
Лукашенко подчеркнул, что экономика в мире только начинает оживать после ограничений из-за пандемии.
Что же касается строительной отрасли, то возведение жилья всегда было и останется важнейшим приоритетом государственной политики, отметил Президент.
Фото: БЕЛТА
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Александр Лукашенко на совещании по работе стройотрасли прокомментировал попытки раскачивания трудовых коллективов в Беларуси и предупредил, что забастовки...
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