Лукашенко о забастовках на предприятиях: Если остановимся, никогда не раскрутим свое производство

Источник материала: ОНТ

Александр Лукашенко на совещании по работе стройотрасли прокомментировал попытки раскачивания трудовых коллективов в Беларуси и предупредил, что забастовки могут негативно сказаться на будущей работе предприятий, передает БЕЛТА.

Президент отметил, что трудовые коллективы сейчас пытаются раскачать в Беларуси.

Глава государства рассказал о последствиях забастовок на примере «Беларуськалия».

Также и в отношении работы МТЗ, МАЗ и других машиностроительных предприятий.

Лукашенко подчеркнул, что экономика в мире только начинает оживать после ограничений из-за пандемии.

Что же касается строительной отрасли, то возведение жилья всегда было и останется важнейшим приоритетом государственной политики, отметил Президент.

Фото: БЕЛТА

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