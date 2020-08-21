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Следственный комитет предупредил, что за «пробки солидарности» может быть уголовная ответственность

21.08.2020 14:01 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Создание препятствий для движения на дорогах, установка баррикад и другое блокирование нормальной работы транспорта запрещено, пишет официальный телеграм-канал Следственного комитета.


Фото: TUT.BY

В некоторых телеграм-каналах продолжают призывать блокировать автодороги и создавать «пробки солидарности», сказано в сообщении.

«Следственный комитет обращает внимание водителей, что создание препятствий для движения, установка баррикад, постов или использование иных инструментов для блокирования нормальной и безопасной работы коммуникаций всех видов транспорта запрещены и могут повлечь за собой уголовную ответственность, которая наступает с 16-летнего возраста».

Наказание по ч.1 ст. 310 Уголовного кодекса — до трех лет лишения свободы.

Кроме того, автомобили, которые используются для блокирования транспорта, являются орудиями преступления, пишет СК — их могут изъять у владельцев и признать вещдоками.

Раньше Следственный комитет уже сообщал, что будет изымать автомобили, блокирующие движение. Возбудили уголовное дело по поводу блокирования транспортных коммуникаций во время акции протеста в районе станции метро «Пушкинская».

 
 
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Создание препятствий для движения на дорогах, установка баррикад и другое блокирование нормальной работы транспорта запрещено, пишет официальный телеграм-канал...
 
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