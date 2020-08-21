Генпрокуратура: о размещаемых в сети Интернет призывах к участию в забастовках

Источник материала: ОНТ

Генеральная прокуратура опубликовала разъяснения , актуальные в контексте систематически появляющихся в Сети призывов к участию в забастовках.

Подчеркивается, что работники действительно имеют право на забастовку на основании положений статей 11 и 388 Трудового кодекса. Граждане могут временно добровольно отказаться от выполнения трудовых обязанностей, чтобы разрешить коллективные трудовые споры, защитить свои экономические и социальные права, если иными способами разрешение конфликта с нанимателем не достигнуто.

При этом забастовка может быть признана судом незаконной – при несоблюдение установленной Трудовым кодексом процедуры ее подготовки и проведения. После участники могут быть привлечены к дисциплинарной и иной ответственности.

Генпрокуратура отмечает, что в настоящее время предпринимаются попытки организовать на некоторых предприятиях страны забастовочное движение, которое не связано с трудовыми спорами, но имеет политизированную окраску.

Подчеркивается, что организаторы такого движения подменяют несовместимые правовые понятия необоснованно. Так, забастовку используют для выражения политических мнений и требований.

Невыход на рабочие места – прогул, за который наступает дисциплинарная ответственность, установленная Трудовым кодексом.

Генеральная прокуратура обращается к гражданам с просьбой осмотрительно и взвешенно реагировать на призывы участвовать в политизированных мероприятиях, которые именуют забастовочным движением. Провокации способны ухудшить взаимоотношения с нанимателями и причинить негативные последствия интересам и правам других граждан.

Фото: БЕЛТА

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