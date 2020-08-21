Сегодня сыграют итальянский «Интер» и испанская «Севилья»

Источник материала: ОНТ

Сегодня в немецком Кёльне определится победитель футбольной Лиги Европы.

В решающем поединке за трофей сыграют итальянский «Интер» и испанская «Севилья». В полуфинале команда под руководством Антонио Конте разгромила донецкий «Шахтёр» – 5:0. А «Севилья» нанесла поражение «Манчестер Юнайтед» – 2:1. Всего «Интер» четырежды играл в финалах турнира и одержал три победы (в 1991-м, 1994, 1998-м годах). «Севилья» является рекордсменом турнира по завоеванным титулам. Испанский клуб пять раз становился победителем Кубка УЕФА и Лиги Европы. Начало матча в 22:00.

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