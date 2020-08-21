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Лукашенко прокомментировал приезд российских журналистов в Белтелерадиокомпанию
Источник материала: ОНТ
Президент Беларуси прокомментировал приезд в Белтелерадиокомпанию журналистов из России. Как сообщает
Александр Лукашенко пояснил, что вопрос с привлечением российских журналистов возник после того, как некоторые сотрудники БТ "выскочили на улицы и начали митинговать".
Президент Беларуси отметил, что просил в этой ситуации не давить на людей в рабочих коллективах.
Александр Лукашенко рассказал, что ситуация в телекомпании сейчас стабилизировалась и продолжают работать те, кто действительно хотел работать.
ФОТО: БелТА
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Президент Беларуси прокомментировал приезд в Белтелерадиокомпанию журналистов из России. Как сообщает БелТА, он рассказал об этом сегодня, общаясь с работниками...
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