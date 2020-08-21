ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко публично отказался от переговоров с Координационным советом

21.08.2020 15:45 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Александр Лукашенко не будет вести переговоры с Координационным советом белорусской оппозиции.

Об этом он заявил 21 августа на птицефабрике в Дзержинске. По словам Лукашенко, «мы провели выборы, давайте жить дальше спокойно». «Хотите разговаривать, как они говорят, диалог. Ну, вот я диалог веду с вами. Я и буду вести только с трудовыми коллективами диалог», — заявил он.

Ну что ж, на МЗКТ у него уже был диалог. Кто следующий? Нафтан? Беларуськалий?..

Лукашенко отметил, что деньги Евросоюза, на которые надеется оппозиция, в Беларусь не поступят без разрешения белорусских властей.

Основные представители оппозиции уже в изгнании, напомнил Лукашенко. «Смелый» Валерий Цепкало — делает заявления из Варшавы. А Светлане Тихановской — пришлось помочь уехать не без помощи президента, по ее просьбе. Ее опутали, окутали — в литовском МИДе, спецслужбы.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко не будет вести переговоры с Координационным советом белорусской оппозиции.
 
Новости дня
Новости разные
 
Середич: У кого-то в Доме печати и не только сломались мозги
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.08.2020
Mir24.TV Belarus
21.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика