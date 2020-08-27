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Россия подготовила резерв силовиков для помощи Беларуси
27.08.2020 14:41 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что по его приказу сформирован резерв российских силовиков. Они могут быть направлены на территорию Беларуси.
«Александр Григорьевич (Лукашенко — ред.) попросил меня сформировать определенный резерв из сотрудников правоохранительных органов. И я это сделал. Но мы договорились также, что он не будет использован до тех пор, пока ситуация не будет выходить из-под контроля», — сказал Путин в интервью на телеканале «Россия 1».
При этом российский лидер уточнил, что эти силы не будут использованы до тех пор, пока экстремистские элементы в Беларуси не перейдут границы.
Путин отметил, что он пока не видит необходимости в применении российских сил в Беларуси. Он исходит из того, что все проблемы там все же будут решаться мирным путем.
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Президент РФ Владимир Путин сообщил, что по его приказу сформирован резерв российских силовиков. Они могут быть направлены на территорию Беларуси.
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