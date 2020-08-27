"Хотите, позвоню?" Думбадзе о звонке Латушко, отзыве депутатов и протестах

Источник материала: Sputnik Беларусь

"Пусть будет на совести тех, кто все это затеял", говорит собеседник Spuntik об инициированном накануне рядом избирателей отзыве депутатов Палаты представителей на 20 избирательных округах Минска.

"Мне действительно не стыдно. И я хочу спросить у этих людей ― вам самим не стыдно? Особенно когда за эту инициативу взялась женщина, с которой я переписку вел… Было обращение ― хотим с вами встретиться в связи со сложившейся ситуацией. Моя прямая ответственность и моя обязанность ― встречи со своими избирателями. И я ей вчера написал, я в это время как раз решал очень проблемную ситуацию одного из жителей нашего района, который тоже пострадал во время этих событий. И я сказал ― давайте мы эту встречу перенесем на официальный прием. Если форточка появится, я готов, чтобы как-то разрулить. Я не то, что убежал или отказался, я с любой аудиторией готов", — рассказывает Думбадзе.

Также парламентарий комментирует и озвученную им ранее инициативу создания депутатской группы, которая могла бы начать диалог с Координационным советом оппозиции для урегулирования ситуации в стране.

"Я не стремлюсь взять флаг в руки, потому что я заметил, что кто-то этим заболел, но я хамелеоном никогда не был и никогда не спрыгивал с корабля. Я остаюсь на своей позиции, и прошу ее уважать. Но я всегда готов к диалогу не в роли арбитра, а в роли какого-то примирителя. Потому что общество раскалывается… Через 10-15 лет эта молодежь должна прийти к власти, при всем уважении к ним, я боюсь, что ценности для них будут совсем другими", ― поясняет собеседник.

Как депутат Тенгиз Думбадзе звонит экс-дипломату и экс-директору Купаловского театра, члену Координационного совета Павлу Латушко с предложением начать диалог и чем заканчивается эта беседа, смотрите в видеотрансляции.

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