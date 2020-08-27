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"Хотите, позвоню?" Думбадзе о звонке Латушко, отзыве депутатов и протестах
27.08.2020 14:47 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
"Пусть будет на совести тех, кто все это затеял", говорит собеседник Spuntik об инициированном накануне рядом избирателей отзыве депутатов Палаты представителей на 20 избирательных округах Минска.
© Sputnik / Евгений Одиноков
"Мне действительно не стыдно. И я хочу спросить у этих людей ― вам самим не стыдно? Особенно когда за эту инициативу взялась женщина, с которой я переписку вел… Было обращение ― хотим с вами встретиться в связи со сложившейся ситуацией. Моя прямая ответственность и моя обязанность ― встречи со своими избирателями. И я ей вчера написал, я в это время как раз решал очень проблемную ситуацию одного из жителей нашего района, который тоже пострадал во время этих событий. И я сказал ― давайте мы эту встречу перенесем на официальный прием. Если форточка появится, я готов, чтобы как-то разрулить. Я не то, что убежал или отказался, я с любой аудиторией готов", — рассказывает Думбадзе.
Также парламентарий комментирует и озвученную им ранее инициативу создания депутатской группы, которая могла бы начать диалог с Координационным советом оппозиции для урегулирования ситуации в стране.
"Я не стремлюсь взять флаг в руки, потому что я заметил, что кто-то этим заболел, но я хамелеоном никогда не был и никогда не спрыгивал с корабля. Я остаюсь на своей позиции, и прошу ее уважать. Но я всегда готов к диалогу не в роли арбитра, а в роли какого-то примирителя. Потому что общество раскалывается… Через 10-15 лет эта молодежь должна прийти к власти, при всем уважении к ним, я боюсь, что ценности для них будут совсем другими", ― поясняет собеседник.
Как депутат Тенгиз Думбадзе звонит экс-дипломату и экс-директору Купаловского театра, члену Координационного совета Павлу Латушко с предложением начать диалог и чем заканчивается эта беседа, смотрите в видеотрансляции.
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Как тележурналист, депутат Палаты представителей Тенгиз Думбадзе относится к инициативе части избирателей об отзыве депутатов из парламента, какой диалог...
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