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Лукашенко в преддверии саммита ОДКБ встретился с силовиками
21.11.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко принял с докладом глав силовых ведомств страны, передает «МИР 24».
23 ноября в Минске пройдет сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ. В этом году Беларусь председательствует в организации. Мероприятие планируется провести на самом высоком уровне.
Накануне Лукашенко выразил надежду, что предстоящий саммит в Минске станет толчком к наращиванию коллективных усилий по обороне и безопасности в регионе.
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В 2023 году Беларусь председательствует в организации. Сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ состоится 23 ноября.
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