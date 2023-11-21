Лукашенко в преддверии саммита ОДКБ встретился с силовиками

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял с докладом глав силовых ведомств страны, передает «МИР 24».

23 ноября в Минске пройдет сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ. В этом году Беларусь председательствует в организации. Мероприятие планируется провести на самом высоком уровне.

«Хотел бы посоветоваться по ряду вопросов военно-политического характера, и прежде всего оборонного характера, в сфере безопасности, и выслушать те проблемные вопросы, которые у нас, возможно, существуют во взаимоотношениях с членами ОДКБ», – отметил президент Беларуси.

Накануне Лукашенко выразил надежду, что предстоящий саммит в Минске станет толчком к наращиванию коллективных усилий по обороне и безопасности в регионе.