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Лукашенко в преддверии саммита ОДКБ встретился с силовиками

21.11.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко в преддверии саммита ОДКБ встретился с силовиками
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял с докладом глав силовых ведомств страны, передает «МИР 24».

23 ноября в Минске пройдет сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ. В этом году Беларусь председательствует в организации. Мероприятие планируется провести на самом высоком уровне.

«Хотел бы посоветоваться по ряду вопросов военно-политического характера, и прежде всего оборонного характера, в сфере безопасности, и выслушать те проблемные вопросы, которые у нас, возможно, существуют во взаимоотношениях с членами ОДКБ», – отметил президент Беларуси.

Накануне Лукашенко выразил надежду, что предстоящий саммит в Минске станет толчком к наращиванию коллективных усилий по обороне и безопасности в регионе.



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Теги: Минск
 
 
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В 2023 году Беларусь председательствует в организации. Сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ состоится 23 ноября.
 
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