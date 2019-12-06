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Акции против интеграции с Россией проходят в Минске
07.12.2019 14:28 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Несанкционированная акция оппозиции против углубления интеграции с Россией проходит в центре Минска.
Протестующие собрались в день, когда в Сочи проходит
Участники акции (как и многие другие жители страны) хотят знать, какие именно документы будут подписывать руководители обеих стран и что именно подразумевается под словом «интеграция».
Акция демонстрируется на youtube-канале
В 11-30 на площади Независимости люди встали «живой цепью» по обе стороны проспекта. Такой формат акции предложила общественная кампания «Свежий ветер».
Организаторы акции призывают выступать против Александра Лукашенко объединения с Россией. Сопредседатель незарегистрированной партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец предложил не расходиться «до темна» и в воскресенье снова прийти на площадь.
Сотрудники милиции объявляют по мегафону, что акция несанкционированная, и предлагают разойтись.
«Живая цепь» собралась в колонну и двинулась по Октябрьской площади, на улице Володарского, с очень узкими тротуарами, она вышла на проезжую часть и перекрыла движение.
После короткого митинга у Красного костела на площади Независимости протестующие с бело-красно-белыми флагами прошли улицами старого города к площади Свободы. На акции выступили перед участниками Павел Северинец, Владимир Некляев, другие известные представители оппозиции.
По данным правозащитного центра «Вясна», в пиковый момент на Октябрьской площади собрались до 730 человек.
Напомним, 6 октября в Минске на площади Свободы также
Фото Ольги Быковской
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Несанкционированная акция оппозиции против углубления интеграции с Россией проходит в центре Минска.
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