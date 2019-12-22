|
Зимняя «весна» продолжается. Погода в Витебске на рождественской неделе
23.12.2019 07:00 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Зимняя «весна» продлится еще неделю — вплоть до пятницы на термометре будет устойчивый плюс, а вместе с ним слякоть и сырость. Такой
В понедельник, 23 декабря, — дождь, вечером туман. Температура воздуха днем +5…7°С.
24 декабря, во вторник, дождь и на термометре до +9°С.
В среду, 25 декабря, снова зарядит на весь день дождь. Температура воздуха в течение суток +5…7°С.
В четверг, 26 декабря, дождь, а к вечеру — мокрый снег. Температура опустится до +2…4°С.
В пятницу, 27 декабря, днем около нуля. Возможен мокрый снег.
Хорошей вам недели!
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Зимняя «весна» продлится еще неделю - вплоть до пятницы на термометре будет устойчивый плюс, а вместе с ним слякоть и сырость.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)