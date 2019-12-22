Зимняя «весна» продолжается. Погода в Витебске на рождественской неделе

Источник материала: Tut.by

Зимняя «весна» продлится еще неделю — вплоть до пятницы на термометре будет устойчивый плюс, а вместе с ним слякоть и сырость. Такой прогноз у Белгидромета.



Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

В понедельник, 23 декабря, — дождь, вечером туман. Температура воздуха днем +5…7°С.

24 декабря, во вторник, дождь и на термометре до +9°С.

В среду, 25 декабря, снова зарядит на весь день дождь. Температура воздуха в течение суток +5…7°С.

В четверг, 26 декабря, дождь, а к вечеру — мокрый снег. Температура опустится до +2…4°С.

В пятницу, 27 декабря, днем около нуля. Возможен мокрый снег.

Хорошей вам недели!

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