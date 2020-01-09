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Сегодня жители Беларуси смогут наблюдать затмение Луны

10.01.2020 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Сегодня жители Беларуси смогут наблюдать затмение Луны

В ночь с 10 на 11 января белорусы смогут наблюдать первое в 2020 году лунное затмение, сообщает издание AccuWeather.

Около восьми часов вечера Луна пересечет земную полутень. Астрономическое явление можно будет увидеть на всей территории Беларуси, если позволит погода и небо будет чистым. Помимо всего прочего, вместе с белорусами лунное затмение смогут наблюдать жители Российской Федерации, Европы, Азии, восточной Африки и запад Австралии.

Отмечается, что Луна не погрузится во мрак, а лишь пройдет через полутень. Из-за этого ее один из краев затемнится. Сообщается, что спутник Земли погрузится в полутень планеты на 89%. Сейчас Луна находится в фазе полнолуния и увидеть затемнение нижнего края Луны можно будет при помощи телескопов, биноклей, но также и невооруженным глазом.

Затмение Луны продлится 4 часа и 4 минуты. Начнется оно в 20:08, достигнет максимальной фазы в 22:10, а в 00:12 уже 11 января оно завершится.

БЕЛТА

 
 
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В ночь с 10 на 11 января белорусы смогут наблюдать первое в 2020 году лунное затмение, сообщает издание AccuWeather. Около восьми часов вечера Луна пересечет...
 
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