«Избыточный вес багажа влияет на баланс полета». Гендиректор airBaltic - о ценах, лоукостах и перспективах

Источник материала: Tut.by

airBaltic — балтийская авиакомпания, которая успешно работает в регионе и после прихода лоукостов. Она стала примером гибридной модели бюджетного и традиционного перевозчика. О том, как это удается, чем важен белорусский рынок и чего ждать авиапассажирам, TUT.BY рассказал гендиректор airBaltic Мартин Гаусс.



Фото:airBaltic

«Интерес к маршруту вырос после того, как Беларусь ввела безвизовый въезд через минский аэропорт»

— В 2020 году airBaltic удалось показать очень хорошие результаты и достичь основных годовых целей — более 5 миллионов пассажиров и более 500 миллионов евро дохода. Авиакомпания перевезла на 22% больше пассажиров за первые одиннадцать месяцев года и предложила рейсы в такие новые направления, как Штутгарт, Дублин и Львов.

В августе airBaltic успешно выпустила облигации на 200 миллионов евро, укрепив ликвидность компании. Полученные средства помогут в продолжении пути устойчивого роста авиакомпании, обозначенного в бизнес-плане Destination 2025. В 2019 году airBaltic получила множество мировых наград авиационной отрасли. Совсем недавно CAPA объявил airBaltic Региональной авиакомпанией года в 2019 году. Ранее, в 2019 году, airBaltic стала первой авиакомпанией, получившей награды «Лидер рынка» от ATW в течение двух лет подряд, — говорит Мартин Гаусс.

— Белорусский рынок для вас важен?

— airBaltic выполняет рейсы Рига — Минск с 1996 года. Беларусь является импортной частью нашей маршрутной сети. Это самый быстрый и удобный маршрут из Беларуси через Ригу в Скандинавию.

— Растет ли количество белорусских пассажиров? Или падает — в связи с тем, что «Белавиа» в последние годы активно снижает цены на билеты?

— Мы увеличили количество рейсов в Беларусь с трех в неделю в 2016 году до запланированных семи в 2020 году, и в результате также увеличивается количество наших пассажиров. В 2019 году airBaltic перевезла на 55% больше человек, чем в предыдущем году, по маршруту Рига — Минск. Чем больше рейсов у нас, тем больше рейсов мы можем предложить. У нас есть соглашение о совместном использовании маршрута с «Белавиа», что позволяет предложить пассажирам еще более удобные варианты полетов. Интерес к этому маршруту значительно вырос после того, как Беларусь ввела безвизовый въезд через минский аэропорт для граждан ЕС и других стран.

— А для белорусских пассажиров какие самые популярные маршруты транзитом через Ригу?

— Традиционно самыми популярными направлениями из Минска являются города Балтии и Скандинавии, среди которых — Таллин, Стокгольм, Копенгаген, Осло, Хельсинки, а также немецкие города Берлин, Мюнхен, Гамбург и другие.

— В 2007 году airBaltic летал по маршруту Рига — Гомель. Почему его закрыли? Почему авиакомпания больше не летает в другие аэропорты Беларуси, кроме Минска?

— Рейс Гомель — Рига был отменен из-за недостаточного спроса и убыточности. К сожалению, на данный момент мы не видим достаточного спроса для запуска рейсов в/из других белорусских городов. Сначала нам нужно увидеть цифры потенциального спроса, чтобы иметь возможность прокомментировать возможность открытия маршрутов в белорусские региональные города.

— А Беларусь в целом — прибыльное направление? Это правда, что в минском аэропорту высокие сборы для компаний?

— Маршрут Рига — Минск является неотъемлемой и важной частью нашей маршрутной сети, однако мы не комментируем прибыльность отдельных маршрутов или аэропортовые сборы.

«Избыточный вес багажа может повлиять на планируемый баланс полета и, следовательно, расход топлива»







— Почему airBaltic не стал лоукостом? Тяжело ли вашей авиакомпании с ними конкурировать? Или правительство Латвии и аэропорт Риги помогают вам в этой конкурентной борьбе?

— airBaltic использует лучшие практики как у традиционных сетевых авиакомпаний, так и у ультралоукост-перевозчиков. Используя гибридный подход, авиакомпания может предлагать базовые билеты экономического класса с возможностью добавления дополнительных услуг, таких как багаж, питание на борту, специальное место и другие, а также резервирование части самолета для путешественников с полным набором услуг, бизнес-класс.

— За счет чего airBaltic может снижать стоимость билетов? И почему вы берете плату за багаж — его перевозка действительно обходится так дорого для авиакомпании?

— Тем пассажирам, которые путешествуют в экономклассе с airBaltic, разрешается перевозить одну единицу ручной клади (55×40×23 см) и одну личную вещь (30×40×10 см) с максимальным общим весом 8 кг на борту. Личная вещь — это сумка, сумка для ноутбука, сумка для фотокамеры, зонт, а также сумка для покупок duty free. Пассажирам всегда предлагается ознакомиться с правилами и проверить вес и размер своего багажа перед вылетом. Также возможно повысить норму провоза ручной клади на четыре килограмма по цене от 12 евро. При использовании этой возможности общий разрешенный вес ручной клади может достигать 12 килограммов. Мы видим, что эта услуга привлекательна для пассажиров, которые хотят совершать покупки в зоне duty free.

Авиакомпании принимают решение об ограничениях размера и веса багажных единиц, соответствующих вместимости парка. Они помогают обеспечить достаточно места в салоне для багажа каждого пассажира, лучше спланировать баланс полета, а также расход топлива.

Каждый случай, когда ручная кладь имеет избыточный вес, требует дополнительного времени и дополнительных людских ресурсов, а также может повлиять на планируемый баланс полета и, следовательно, расход топлива. Весь этот процесс создает определенную сумму дополнительных расходов, и авиакомпания установила компенсацию, представляющую цену в 60 евро за необходимые дополнительные ресурсы.

— Какие вы прогнозируете тренды в гражданской авиации? Дальнейшее упрощение сервиса ради удешевления билета?

— В течение десятилетий европейская авиационная отрасль переживает период острой конкуренции между авиакомпаниями. Это привело отрасль к концентрации — поглощению одних авиакомпаний другими или просто к банкротствам более слабых. В будущем такая тенденция сохранится, хотя европейский рынок будет по-прежнему фрагментирован, ведь в сохранении национальных самостоятельных перевозчиков заинтересованы правительства стран. В настоящее время эффективность авиакомпаний как никогда важна, чтобы авиакомпании продолжали предоставлять пассажирам доступные цены и оставались конкурентоспособными.

В целом авиационный рынок остается высококонкурентным, что означает, что каждая авиакомпания в мире ищет дополнительную эффективность. Авиакомпании прилагают много усилий для поддержания низких цен, из-за чего отрасль ежегодно инвестирует 15 миллиардов долларов США в исследования, направленные на создание более эффективных самолетов.

Полеты сегодня намного более доступны, чем это было 10 или 20 лет назад. В результате это открывает новые рынки, новые сегменты клиентов, но также оказывает давление на инфраструктуру. Многие аэропорты — и не только крупные хабовые аэропорты — имеют свои ограничения, что в некоторых случаях затрудняет рост авиакомпаний на рынках с высоким спросом. Этим летом все европейские авиакомпании снова страдали от задержек, вызванных нехваткой аэронавигационного персонала и сохраняющейся неэффективностью системы.

Благодаря тому, что новые и эффективные Airbus A220−300 продолжают пополнять парк airBaltic, мы хорошо подготовлены к тому, чтобы продолжать устойчивый рост. С конца октября один из Airbus A220−300 размещен в Вильнюсе, обеспечивая более высокий уровень комфорта для пассажиров, а также улучшенную эффективность. Он экономит до 22% топлива по сравнению с Boeing 737.

В дальнейшем airBaltic намерена и впредь обеспечивать наилучшие стыковки со странами Балтии, предлагая больше рейсов из всех трех столиц. Мы продолжаем делать все возможное, чтобы позиционировать airBaltic как лидера рынка в регионе для долгосрочного успеха компании.

Эффективность снижает наши затраты и позволяет снизить стоимость проезда, а также помогает дополнительно снизить расход топлива и выбросы CO2, которые вызывают растущую обеспокоенность среди пассажиров в Европе. В airBaltic мы хотим играть ведущую роль как в пунктуальности, так и в экологичности. Это имеет решающее значение для устойчивого будущего нашей отрасли.

"Добавим новые маршруты из всех трех балтийских столиц"



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Что вы думаете о будущем внутренних маршрутов? Правда ли, что вы запускаете маршрут Рига — Лиепая, только если есть дотации государства?

— В 2019 году airBaltic увеличила количество рейсов между Ригой и Лиепаей с трех до пяти в неделю. Таким образом, мы продолжаем улучшать связь Лиепаи с миром. Воздушное обслуживание важно для экономики региона. Мы предлагаем расширенные варианты перелетов как для деловых путешественников, так и для туристов. Компания выполняет внутренние рейсы в Лиепаю с 2017 года. airBaltic не получает государственного гранта на этот маршрут. При планировании расписания полетов airBaltic регулярно оценивает потенциал развития различных направлений. Однако пока рано комментировать, может ли airBaltic начать полеты из Лиепаи в новые пункты назначения.

— Какие сейчас направления востребованы в нашем регионе? Куда хотят летать все авиакомпании?

— Оценивая, какие направления следует отправлять из столиц стран Балтии, мы сначала ищем наиболее востребованные среди местных пассажиров. К следующему лету мы уже будем обслуживать 16 направлений из Эстонии, 11 из Литвы и более 70 направлений — из Латвии. airBaltic предлагает удобные рейсы как для деловых путешественников, так и для туристов по всей Европе, а также на Ближний Восток и в страны СНГ. Конкретные маршруты для отдыха — сезонные лыжные курорты Зальцбург, Верона, Попрад в Высоких Татрах, в то время как наиболее популярными местами летнего сезона являются Абу-Даби, Тель-Авив, средиземноморские острова Кос, Родос, Мальта, города Италии, Катания, Ольбия, а также испанская Пальма-де-Майорка, хорватские города Дубровник и Риека и многие другие.

— Какие у вас будут новые направления в 2020 году?

airBaltic продолжит путь устойчивого роста. Мы планируем получить еще четыре самолета Airbus A220−300 и вывести из эксплуатации старый парк Boeing 737. В частности, мы добавим новые маршруты из всех трех балтийских столиц — в Манчестер, Ереван, Тронхейм и Берген из Риги, четыре новых маршрута из Таллина и пять новых маршрутов из Вильнюса.

— В ноябре прошлого года "Аэрофлот" в Москве не пустил на борт толстого кота Виктора . А из Риги в Москву этот кот прилетел в салоне. Случайно не на борту airBaltic?

— У нас нет никакой информации о какой-либо конкретной кошке, которая была бы перевезена нашей авиакомпанией. airBaltic перевозит домашних животных (в большинстве случаев собак и кошек) в пассажирском салоне в качестве ручной клади и в багажном отсеке самолета (в качестве зарегистрированного багажа) в зависимости от веса и размера животного. На каждом рейсе допускается только определенное количество домашних животных. Если количество домашних животных превышает квоту на конкретный рейс или если конфигурация воздушного судна не позволяет перевозить животных, авиакомпания может отказать в перевозке.

Разрешено перевозить животных в пассажирском салоне airBaltic в собственной специальной коробке для пассажиров (всего 55×40×23 сантиметра и 8 кг). Коробка должна быть безопасной, водонепроницаемой и устойчивой к взлому. Клетка из проволочной сетки не допускается. Коробка может содержать максимум 2 домашних животных, если они одного типа. Каждый пассажир может перевозить только один контейнер. Животные в контейнере должны чувствовать себя комфортно, иначе в вашей регистрации может быть отказано. Рептилии и грызуны не допускаются в салон.

Пассажир должен предоставить ящик или контейнер для перевозки животных. Грузовой отсек не позволяет перевозить животных в клетках, изготовленных из легко ломаемых, гибких или мягких материалов, поскольку это может угрожать жизни животного, например в случаях турбулентности. Клетка из твердого материала является обязательным условием.

Стоимость перевозки животного не зависит от размера коробки — это стандартная плата, применяемая в каждом случае перевозки домашнего животного. В салоне — 60 евро в одну сторону. Однако стоимость перевозки животных в грузовом отсеке самолета зависит от общего веса — 100 евро в одну сторону, если общий вес животного с контейнером составляет 1−32 кг, и 200 евро в одну сторону, если общий вес животного с контейнером более 32 кг (до 75 кг). В конкретном случае взимается плата в размере 200 евро за обратный билет животного.

Ограничения на перевозку животных у каждой авиакомпании свои, но зависят они от общепринятых стандартов безопасности полетов.