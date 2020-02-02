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С эвакуацией белорусов из Китая помог Казахстан
02.02.2020 13:12 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
2 февраля 2020 года из города Ухань провинции Хубэй, закрытого на карантин из-за вспышки коронавируса,
Национальный координационный центр экстренной медицины Минздрава Казахстана обеспечил доставку людей в Казахстан, в полете их сопровождали казахстанские медики, обеспеченные всеми средствами защиты.
"После проверки состояния здоровья прибывшие размещены на 14-дневный карантин в специально выделенном противоинфекционном корпусе при многопрофильной больнице столицы, расположенной в 7 км от города. Клиника оснащена необходимыми технологиями инфекционной безопасности, современным диагностическим, лечебным и реанимационным оборудованием, укомплектована медицинским персоналом", - говоритя в сообщении.
В медучреждении эвакуированные граждане пройдут дополнительное обследование, в первую очередь, тестирование на коронавирусную инфекцию. В течение периода карантина с прибывшими лицами будет контактировать только медицинский персонал, имеющий опыт в работе с особо опасными инфекциями.
Ситуация в мире
2 февраля стало известно о первой жертве нового коронавируса за пределами Китая.
Как
Россия ранее закрыла свою границу с Китаем, а также запретила въезд граждан Китая через пропускные пункты на границе с Монголией. Похожие ограничения также ввели Австралия, Япония, Пакистан и Италия.
Однако Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока подобные меры не рекомендует. «Ограничения на передвижения могут принести больше вреда, чем пользы, затрудняя обмен информацией, поставки медицинского оборудования и медикаментов и причиняя ущерб экономике», — заявил в пятницу глава ВОЗ.
ВОЗ считает, что необходимо осматривать прибывающих пассажиров в официальных пограничных пунктах, таких как аэропорты и морские порты. Организация предупредила, что закрытие границ может на деле привести к ускорению распространения инфекции, так как люди будут пытаться пересекать границы нелегально, а значит без всякого контроля.
Как защитить себя от китайского коронавируса
Какие у него симптомы?
Симптомы коронавируса напоминают симптомы простуды или гриппа: это насморк, кашель, боль в грудной клетке, конъюнктивит, повышенная температура, головная боль, слабость, тошнота и даже диарея.
Как не заразиться?
Чтобы не заразиться коронавирусом, нужно:
Что делать, если кажется, что заразился?
При первых симптомах простуды сразу же обратиться к врачу — участковому терапевту или врачу общей практики.
Как лечат от коронавируса?
Специфического лечения от коронавируса нет. Важно вовремя снять интоксикацию, оказать респираторную поддержку, назначить жаропонижающие препараты.
Куда звонить в случае чего, если вы сейчас в Китае?
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2 февраля 2020 года из города Ухань провинции Хубэй, закрытого на карантин из-за вспышки коронавируса, эвакуировали пять граждан Беларуси. Как сообщило правительство...
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