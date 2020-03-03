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В н.п. Рекорд будет частично отключаться электричество с 3 марта по 30 апреля

03.03.2020 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

В н.п. Рекорд будет частично отключаться электричество с 3 марта по 30 апреля.

 Эти два месяца подрядная организация филиала «Строительно-монтажное управление №3» ОАО «Белсельэлектросетьстрой» будет реконструировать участок высоковольтных линий электропередачи.

Данное производство работ необходимо для улучшения качества электрической энергии у потребителей, а также для безопасности жизнедеятельности, так как реконструируемые участки высоковольтных линий будут выполнены в изолированном исполнении.

Чтобы создавать минимум неудобств жителям населенного пункта, мы будем отключать электричество в дневное время с последующим включением на ночь.

Телефоны для справок Буда-Кошелевского РЭС: 2-11-21, 2-16-33

Извините за неудобство!

Руководство Буда-Кошелевского РЭС

 
 
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В н.п. Рекорд будет частично отключаться электричество с 3 марта по 30 апреля.  Эти два месяца подрядная организация филиала «Строительно-монтажное...
 
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