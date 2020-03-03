Источник материала: Газета Авангард

В н.п. Рекорд будет частично отключаться электричество с 3 марта по 30 апреля.

Эти два месяца подрядная организация филиала «Строительно-монтажное управление №3» ОАО «Белсельэлектросетьстрой» будет реконструировать участок высоковольтных линий электропередачи.

Данное производство работ необходимо для улучшения качества электрической энергии у потребителей, а также для безопасности жизнедеятельности, так как реконструируемые участки высоковольтных линий будут выполнены в изолированном исполнении.

Чтобы создавать минимум неудобств жителям населенного пункта, мы будем отключать электричество в дневное время с последующим включением на ночь.

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Руководство Буда-Кошелевского РЭС