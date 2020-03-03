МАЗ выпустил сверхподъемный мусоровоз

Источник материала: Газета Авангард





Минский автомобильный завод выпустил сверхподъемный мусоровоз МАЗ-590425, сообщили БЕЛТА на предприятии.

Новый мусоровоз в отличие от аналогов более маневренный и грузоподъемный, он способен за раз загрузить, уплотнить и вывезти на полигон около 8,3 т отходов. Спецмашина может извлекать мусор из контейнера любой формы и размера. После загрузки специальный механизм его прессует под высоким давлением.





Машины оборудуют малой или большой кабиной — на 2 или 3 места соответственно. Выгружать мусор на полигоне можно автоматически из кабины.

Серийное производство МАЗ-590425 налажено на «Могилевтрансмаше», входящем в холдинг «БелавтоМАЗ».

«Интерес к новому мусоровозу огромный. Коммунальные организации всегда стремятся экономить время и деньги, новый мусоровоз позволяет беречь одно и другое: делает меньше кругов и бережет горючее», — пояснили в ОАО «МАЗ».









В целом МАЗ производит мусоровозы более 8 лет. За это время автофлагман поставил белорусским коммунальщикам более 500 спецмашин различных моделей. В производственной линейке есть мусоровозы с объемами кузова от 6 до 24 куб.м.

Фото ОАО «МАЗ»