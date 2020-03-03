ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

МАЗ выпустил сверхподъемный мусоровоз

03.03.2020 — Новости Общества | Газета Авангард  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Газета Авангард

МАЗ выпустил сверхподъемный мусоровоз

Минский автомобильный завод выпустил сверхподъемный мусоровоз МАЗ-590425, сообщили БЕЛТА на предприятии.

Новый мусоровоз в отличие от аналогов более маневренный и грузоподъемный, он способен за раз загрузить, уплотнить и вывезти на полигон около 8,3 т отходов. Спецмашина может извлекать мусор из контейнера любой формы и размера. После загрузки специальный механизм его прессует под высоким давлением.

МАЗ выпустил сверхподъемный мусоровоз

Машины оборудуют малой или большой кабиной — на 2 или 3 места соответственно. Выгружать мусор на полигоне можно автоматически из кабины.

Серийное производство МАЗ-590425 налажено на «Могилевтрансмаше», входящем в холдинг «БелавтоМАЗ».

«Интерес к новому мусоровозу огромный. Коммунальные организации всегда стремятся экономить время и деньги, новый мусоровоз позволяет беречь одно и другое: делает меньше кругов и бережет горючее», — пояснили в ОАО «МАЗ».

МАЗ выпустил сверхподъемный мусоровоз
МАЗ выпустил сверхподъемный мусоровоз

В целом МАЗ производит мусоровозы более 8 лет. За это время автофлагман поставил белорусским коммунальщикам более 500 спецмашин различных моделей. В производственной линейке есть мусоровозы с объемами кузова от 6 до 24 куб.м.

Фото ОАО «МАЗ»

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минский автомобильный завод выпустил сверхподъемный мусоровоз МАЗ-590425, сообщили БЕЛТА на предприятии. Новый мусоровоз в отличие от аналогов более...
 
Новости дня
Новости общества
 
Стало известно, кто представит Беларусь на «Евровидении – 2020»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

02.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
03.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика