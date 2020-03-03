|
В Барановичах четверых студентов БНТУ поместили под наблюдение в инфекционное отделение больницы
03.03.2020 18:00 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Четверых студентов БНТУ, которые приехали в Барановичи из Минска, поместили под наблюдение врачей в инфекционное отделение больницы, сообщили TUT.BY в главном управлении по здравоохранению Брестского облисполкома.
Молодых людей поместили на карантин и взяли анализы на коронавирус. Они обследованы и находятся под наблюдением врачей.
Напомним, что сейчас в инфекционном отделении Брестской областной клинической больницы находятся 8 человек: семья, три дальнобойщика и два туриста. Все они ранее были в Италии. Признаков заболевания у них нет.
Ситуация с коронавирусом в Беларуси
28 февраля Министерство здравоохранения сообщило о том, что в Беларуси подтвержден первый случай заболевания коронавирусом. 27 февраля тесты, проведенные в Республиканском научно-практическом центре эпидемиологии и микробиологии,
У отца невесты студента из Ирана один из тестов показал «сомнительный результат» — он стал вторым пациентом с коронавирусом.
1 марта в одном из тестов, которые были выполнены у белоруски из Витебска,
В Брестской области случаев коронавируса не обнаружено.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Признаков болезни у них нет.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)