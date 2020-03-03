В Барановичах четверых студентов БНТУ поместили под наблюдение в инфекционное отделение больницы

Источник материала: Tut.by

Четверых студентов БНТУ, которые приехали в Барановичи из Минска, поместили под наблюдение врачей в инфекционное отделение больницы, сообщили TUT.BY в главном управлении по здравоохранению Брестского облисполкома.



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Молодых людей поместили на карантин и взяли анализы на коронавирус. Они обследованы и находятся под наблюдением врачей.

Напомним, что сейчас в инфекционном отделении Брестской областной клинической больницы находятся 8 человек: семья, три дальнобойщика и два туриста. Все они ранее были в Италии. Признаков заболевания у них нет.

Ситуация с коронавирусом в Беларуси

28 февраля Министерство здравоохранения сообщило о том, что в Беларуси подтвержден первый случай заболевания коронавирусом. 27 февраля тесты, проведенные в Республиканском научно-практическом центре эпидемиологии и микробиологии, показали наличие коронавируса 2019-nCoV у одного из студентов из Ирана . Он обучается в БНТУ. Вместе со студентом были госпитализированы его девушка, ее родители и сестра . Кроме того, в больницу попали 26 одногруппников парня и 7 преподавателей .

У отца невесты студента из Ирана один из тестов показал «сомнительный результат» — он стал вторым пациентом с коронавирусом.

1 марта в одном из тестов, которые были выполнены у белоруски из Витебска, выявлен фрагмент РНК, который может принадлежать типу коронавируса 2019-nCoV. Белоруска и двое ее коллег прибыли из Италии. Данной пациентке проводится углубленная лабораторная диагностика. У двух ее коллег тесты отрицательные.

В Брестской области случаев коронавируса не обнаружено.