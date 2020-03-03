|
В некоторых больницах приостановили плановую госпитализацию. Онкобольных это решение не коснется
03.03.2020 19:01 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске, как и ранее в Брестской области, временно приостановили плановую госпитализацию в больницы. Это не касается пациентов онкологического профиля. Экстренная помощь, как и положено, оказывается незамедлительно и в полном объеме.
В редакцию TUT.BY обратился минчанин. У него нарушение сердечного ритма, и он планово должен был лечь в Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии. Однако когда сегодня он приехал в клинику, ему объяснили, что в связи с ситуацией с коронавирусом плановые госпитализации отменяются. Мужчине предложили пока обратиться в поликлинику по месту жительства.
— В январе этого года мне делали процедуру по восстановлению сердечного ритма, сейчас нужно было делать повторно, — говорит он.
Начальник отдела специализированной медицинской помощи комитета по здравоохранению Мингорисполкома Ирина Дрозд подтверждает: с 2 марта во всех клиниках Минска временно приостановили плановые госпитализации. Решение не коснулось только плановых госпитализаций онкологического профиля. Это сделано, чтобы предупредить ухудшение эпидемиологической ситуации из-за сезонного подъема острых респираторных инфекций.
— Экстренные госпитализации никто не отменяет. В каждом отделении есть плановые госпитализации, но их меньшинство, экстренных намного больше. Да, у нас есть отделения, где только плановые госпитализации, например косметические процедуры. Но это все может подождать.
Плановой госпитализацией, например, считается замена суставов. Вопрос с кардиологическими пациентами обещают решать индивидуально.
— Если человек заболеет вирусной инфекцией во время плановой госпитализации, ему все равно не будут делать эту операцию и выпишут домой, — объясняет важность принятой меры Ирина Дрозд.
Ранее сообщалось, что 29 февраля в больницах Брестской области, чтобы не допустить распространения острых распираторных инфекций, также
Также по всей стране
Ситуация с коронавирусом в Беларуси
28 февраля Министерство здравоохранения сообщило о том, что в Беларуси подтвержден первый случай заболевания коронавирусом. 27 февраля тесты, проведенные в Республиканском научно-практическом центре эпидемиологии и микробиологии,
У отца невесты студента из Ирана один из тестов показал «сомнительный результат» — он стал вторым пациентом с коронавирусом.
1 марта в одном из тестов, которые были выполнены у белоруски из Витебска,
Всего на карантине под наблюдением медиков, по данным на 2 марта, в стране находился 271 человек.
Куда звонить при подозрениях?
Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья: +375 29 156−85−65, звонки принимаются в рабочие дни с 8.30 до 13.00 и с 13.30 до 18.00.
Для жителей Минска по вопросам коронавирусной инфекции открыта горячая линия в Минской инфекционной больнице по номеру +375 17 334−34−68 с 8.30 до 15.00.
Горячие линии в Витебске — 8 0212 67-36-44, Полоцке — 8 0214 74-39-44, Новополоцке — 8 0214 57-36-44, Орше — 8 0216 51-34-41 и 51−34−48.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске временно приостановили плановую госпитализацию в больницы. Эта мера не коснулась онкодиспансера.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)