В некоторых больницах приостановили плановую госпитализацию. Онкобольных это решение не коснется

Источник материала: Tut.by

В Минске, как и ранее в Брестской области, временно приостановили плановую госпитализацию в больницы. Это не касается пациентов онкологического профиля. Экстренная помощь, как и положено, оказывается незамедлительно и в полном объеме.



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В редакцию TUT.BY обратился минчанин. У него нарушение сердечного ритма, и он планово должен был лечь в Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии. Однако когда сегодня он приехал в клинику, ему объяснили, что в связи с ситуацией с коронавирусом плановые госпитализации отменяются. Мужчине предложили пока обратиться в поликлинику по месту жительства.

— В январе этого года мне делали процедуру по восстановлению сердечного ритма, сейчас нужно было делать повторно, — говорит он.

Начальник отдела специализированной медицинской помощи комитета по здравоохранению Мингорисполкома Ирина Дрозд подтверждает: с 2 марта во всех клиниках Минска временно приостановили плановые госпитализации. Решение не коснулось только плановых госпитализаций онкологического профиля. Это сделано, чтобы предупредить ухудшение эпидемиологической ситуации из-за сезонного подъема острых респираторных инфекций.

— Экстренные госпитализации никто не отменяет. В каждом отделении есть плановые госпитализации, но их меньшинство, экстренных намного больше. Да, у нас есть отделения, где только плановые госпитализации, например косметические процедуры. Но это все может подождать.

Плановой госпитализацией, например, считается замена суставов. Вопрос с кардиологическими пациентами обещают решать индивидуально.

— Если человек заболеет вирусной инфекцией во время плановой госпитализации, ему все равно не будут делать эту операцию и выпишут домой, — объясняет важность принятой меры Ирина Дрозд.

Ранее сообщалось, что 29 февраля в больницах Брестской области, чтобы не допустить распространения острых распираторных инфекций, также ввели временное ограничение на плановые госпитализации в стационар. Это не касается пациентов онкологического профиля и тех, кто нуждается в высокотехнологичных оперативных вмешательствах. Экстренная помощь, как и положено, оказывается незамедлительно и в полном объеме.

Также по всей стране ограничили посещение больниц родными пациентов.

Ситуация с коронавирусом в Беларуси

28 февраля Министерство здравоохранения сообщило о том, что в Беларуси подтвержден первый случай заболевания коронавирусом. 27 февраля тесты, проведенные в Республиканском научно-практическом центре эпидемиологии и микробиологии, показали наличие коронавируса 2019-nCoV у одного из студентов из Ирана . Он обучается в БНТУ. Вместе со студентом были госпитализированы его девушка, ее родители и сестра . Кроме того, в больницу попали 26 одногруппников парня и 7 преподавателей .

У отца невесты студента из Ирана один из тестов показал «сомнительный результат» — он стал вторым пациентом с коронавирусом.

1 марта в одном из тестов, которые были выполнены у белоруски из Витебска, выявлен фрагмент РНК, который может принадлежать типу коронавируса 2019-nCoV. Белоруска и двое ее коллег прибыли из Италии. Данной пациентке проводится углубленная лабораторная диагностика. У двух ее коллег тесты отрицательные.

Всего на карантине под наблюдением медиков, по данным на 2 марта, в стране находился 271 человек.

Куда звонить при подозрениях?

Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья: +375 29 156−85−65, звонки принимаются в рабочие дни с 8.30 до 13.00 и с 13.30 до 18.00.

Для жителей Минска по вопросам коронавирусной инфекции открыта горячая линия в Минской инфекционной больнице по номеру +375 17 334−34−68 с 8.30 до 15.00.

Горячие линии в Витебске — 8 0212 67-36-44, Полоцке — 8 0214 74-39-44, Новополоцке — 8 0214 57-36-44, Орше — 8 0216 51-34-41 и 51−34−48.