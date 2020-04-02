Имя Александра Кривко из Валища занесено на районную Доску почёта

Источник материала: Полесская правда

Кому рассказать – не поверят! А ведь поначалу вроде рейс был как рейс – за шротом в Витебск. МАЗ с 20-тонным прицепом шел спокойно, что называется, на крейсерской скорости. Как вдруг километрах в полтораста от Минска забарахлил, а потом и вовсе заглох двигатель – оказалась пробита прокладка.

Пришлось звонить домой на мехдвор, чтобы присылали помощь. Ну, они и прислали: приехавшая аварийка быстро привела всё в порядок, и МАЗ покатил дальше, прочь от двух рябин, напротив которых и произошла неприятность. В Витебске приняли груз и двинулись обратно. И как кто-то наворожил: напротив этих самых рябин двигатель опять заглох! И снова полетела прокладка! Однако на этот раз ее заменой дело не обошлось: грузовик с прицепом притащили домой на буксире.

…Подобных историй у водителя ОАО «Валище» Саши Кривко пруд пруди. Как известно, дорога всегда полна неожиданностей, а он колесит по ней во все концы страны более двух десятков лет.

По крайней мере, с того момента, когда его, вчерашнего дембеля, отслужившего армию, приняли в качестве водителя категорий «А», «В» и «С» в члены колхоза «Рассвет». Был такой с центром в Озаричах, где Кривко Александр, уроженец Соколовки, в свое время оканчивал среднюю школу. После получения аттестата зрелости одноклассники кто куда, а Саша через ДОСААФ – в армию. Если честно, то он никогда и никуда не собирался уезжать из родных мест. Он принадлежит к той крепкой категории полесских мужиков, которые навсегда, с самого рождения, связаны со своей малой родиной и без нее себя не мыслят. Собственно, на таких людях, помнящих родство, и держится сейчас наша деревня.

Колхоз «Рассвет» в начале 2000-х благополучно реорганизовали в СПК «Озаричи», а затем и вовсе присоединили к СПК «Валище», но шофера Александра Кривко все это не очень-то задело: он знай крутил баранку, меняя только марки машин – от легковых до тяжелогрузов.

Наверное, можно говорить о том, что новая страница в биографии Александра открылась в 2015 году, когда ему присвоили пятый, наивысший разряд водителя. Вот тут-то и пошли командировки и в Минск, и в Витебск, и в Брест, и еще в добрый десяток мест, куда начальство отправляло МАЗ с прицепом. Саша возил стройматериалы и комплектующие для оборудования ферм, комбикорм и химикаты, запчасти и мебель. Дренажные трубы он тоже возил. Но это рейсы так, в перерыве между… Между основными сельскохозяйственными кампаниями. А когда начиналась горячая пора в поле или на сенокосах, то межгород отходил на второй план, а водитель вплотную занимался внутрихозяйственными перевозками. Благо таких хватает и на заготовке кормов, и на уборке зерновых, и на вывозке органики. Это к тому, что когда я спросил у главного инженера хозяйства Николая Николаевича Пригодича, что в основном перевозит водитель Кривко, тот, не задумываясь, ответил односложно:

– Всё!

Сам Александр ощущает себя человеком абсолютно счастливым, как обычно бывает, когда работа в радость. И, полагаю, он очень удивился бы, прочитав о себе такие строки в служебной характеристике:

– Успешно и своевременно выполняет все поручения инженерной службы, ответственно относится к порученному ему участку работы. Отмечаются следующие деловые качества: трудолюбие, сдержанность, умение работать в команде, взаимодействие и взаимовыручка в отношениях с коллегами.

Каждое из этих слов – чистая правда, что вам подтвердит любой валищенский механизатор. Но вот только сам Александр, человек скромный, обо всем сказанном на его счет никогда не задумывается. Он просто живет и работает так, как воспитал его отец, колхозный шофер, каким растила его мать, лаборант на ферме, каким считает его шоферская братва – мировым парнем.

По признанию Александра, он крайне удивился, когда узнал, что по итогам 2019 года его имя решением райисполкома занесено на районную Доску почета. Есть ведь в хозяйстве и такие классные водители, как А.З. Головчик или тот же ветеран И.Т. Новиков… Кто спорит, при желании можно назвать еще не одну фамилию передовиков – валищенцы всегда славились своими механизаторами. Но тут дело в показателях: за 2019 год на МАЗ-55-142 с прицепом грузоподъемностью 20 тонн Кривко Александр Николаевич выполнил 560 397 тонно-километров. И еще. В прошлом году в хозяйстве заготовили 36,1 центнера кормовых единиц на условную голову скота – 34 864 тонны сенажа, 26 447 тонн силоса, 1 206 тонн сена. Так вот, Александр Кривко принимал в заготовке кормов самое непосредственное участие. Ему не привыкать: по итогам 2018 года он занял второе место в области среди водителей, работавших на заготовке зеленого корма.

…В эти дни Саша встал на ремонт. Ничего удивительного: верному МАЗу уже 12 лет. Нужно и кузов кое-где подварить, и подвеску проверить, да и мотор подстроить. Ходят слухи, что начальство приобретет новый самосвал, и тогда… Впрочем, и старый конь, читай – грузовик, борозды не портит и еще неплохо послужит своему хозяину, с которым они столько лет неразлучны.

Сергей Дорохов