Отрицал вину до последнего. Экс-председателя Минского районного суда приговорили к 5 годам колонии

Источник материала: Tut.by

Как стало известно TUT.BY, 14 апреля Верховный суд признал виновным в коррупции бывшего председателя Минского районного суда Александра Хованского и приговорил его к пяти годам лишения свободы. В обвинении отмечалось, что Хованский фиктивно устраивал на работу сотрудников, забирал часть зарплаты себе, сумма ущерба — более 22 тысяч рублей. Обвиняемого задержали в зале суда сразу после оглашения приговора. Во время предварительного следствия и в суде Александр Хованский не признавал себя виновным.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Согласно обвинению, Александр Хованский, занимая должность председателя суда, фиктивно устроил на работу семь человек и распоряжался по своему усмотрению деньгами, которые были начислены лжесотрудникам в качестве зарплаты, премии или материальной помощи. Одна работница по документам досрочно вышла из отпуска по уходу за ребенком, но на самом деле не исполняла трудовые обязанности. Речь идет о технических работниках суда — дворнике, гардеробщике, курьере, инженере-программисте и др. У Хованского, по версии следствия, были банковские карточки лжесотрудников с ПИН-кодом. Сумма ущерба, по подсчетам следствия, более 22 тысяч рублей.

Также, по версии следствия, бывший председатель суда убедил трех действующих на тот момент сотрудниц написать заявление на оказание им материальной помощи, после чего сотрудники сняли деньги в банкомате и частично или полностью передали их Хованскому (от 24,5 до 90 рублей).

Данные действия квалифицированы как хищение путем злоупотребления властью (ч. 4 ст. 210 — до 12 лет лишения свободы). Также экс-председателя суда обвиняли в злоупотреблении властью (ч. 3 ст. 424 УК — до 10 лет лишения свободы).

— Себя виновным не признаю, — говорил Александр Хованский в суде. Он также заявил , что во время предварительного следствия со стороны следователя были допущены многочисленные нарушения.

На процессе бывший судья признавал, что снимал деньги с карточек сотрудников, но тратил все средства на нужды суда: покупал канцтовары, деревья для благоустройства, оплачивал ремонтные работы, так как финансирования на эти нужды не было.

Как стало известно TUT.BY, гособвинитель запросил для обвиняемого 6 лет лишения свободы, суд в итоге назначил 5 лет лишения свободы. Задержали Хованского в здании Верховного суда, сразу после оглашения приговора. Пресс-служба Верховного суда отказалась предоставить оперативный комментарий о приговоре, мы направили официальный запрос.

Обвиняемый два года находился в СИЗО (этот срок зачтется при отбытии наказания), в марте 2019-го ему изменили меру пресечения и отпустили домой, работал в последнее время помощником председателя правления РРБ-Банка.