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Задержан мужчина, который продавал маски вместо респираторов

14.04.2020 20:04 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Ситуацией пользуются и недобросовестные продавцы. Следователи возбудили уголовное дело за мошенничество  в сфере продажи средств индивидуальной защиты. Минчанин разместил в интернете рекламу о якобы продаже респираторов высокого класса защиты. На деле же покупатель получал совсем иной товар - хлопковые медицинские маски, стоимость которых значительно отличалась от стоимости заявленного товара. 

Валерий Щербун, замначальника УДФР КГК Беларуси по Минской области и г. Минску: "Предварительно анализ сведений, полученный с Белпочты, свидетельствует о том, что повязки вместо респираторов могли приобрести больше 300 человек. А общая сумма ущерба может составлять более 70 тысяч рублей. Подозреваемый задержан и помещен в ИВС". 

Следователи установили, что ИП было оформлено на 35-летнюю жену фигуранта, но фактически от ее имени по доверенности бизнес вел супруг.

 
Теги: Минск
 
 
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Ситуацией пользуются и недобросовестные продавцы. Следователи возбудили уголовное дело за мошенничество  в сфере продажи средств индивидуальной защиты....
 
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