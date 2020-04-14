|
Задержан мужчина, который продавал маски вместо респираторов
14.04.2020 20:04 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСитуацией пользуются и недобросовестные продавцы. Следователи возбудили уголовное дело за мошенничество в сфере продажи средств индивидуальной защиты. Минчанин разместил в интернете рекламу о якобы продаже респираторов высокого класса защиты. На деле же покупатель получал совсем иной товар - хлопковые медицинские маски, стоимость которых значительно отличалась от стоимости заявленного товара.
Валерий Щербун, замначальника УДФР КГК Беларуси по Минской области и г. Минску: "Предварительно анализ сведений, полученный с Белпочты, свидетельствует о том, что повязки вместо респираторов могли приобрести больше 300 человек. А общая сумма ущерба может составлять более 70 тысяч рублей. Подозреваемый задержан и помещен в ИВС".
Следователи установили, что ИП было оформлено на 35-летнюю жену фигуранта, но фактически от ее имени по доверенности бизнес вел супруг.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ситуацией пользуются и недобросовестные продавцы. Следователи возбудили уголовное дело за мошенничество в сфере продажи средств индивидуальной защиты....
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)