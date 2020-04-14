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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Задержан мужчина, который продавал маски вместо респираторов Ситуацией пользуются и недобросовестные продавцы. Следователи возбудили уголовное дело за мошенничество в сфере продажи средств индивидуальной защиты....

Ситуацией пользуются и недобросовестные продавцы. Следователи возбудили уголовное дело за мошенничество в сфере продажи средств индивидуальной защиты. Минчанин разместил в интернете рекламу о якобы продаже респираторов высокого класса защиты. На деле же покупатель получал совсем иной товар - хлопковые медицинские маски, стоимость которых значительно отличалась от стоимости заявленного товара.Следователи установили, что ИП было оформлено на 35-летнюю жену фигуранта, но фактически от ее имени по доверенности бизнес вел супруг.