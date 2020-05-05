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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Более 2,5 тысячи осужденных были освобождены прошлогодней амнистией Эти данные опубликовал Департамент исполнения наказания. Таким образом, закон об амнистии 2019 года выполнен. Всего послабления коснулись порядка 9 тысяч человек,...

Эти данные опубликовал Департамент исполнения наказания. Таким образом, закон об амнистии 2019 года выполнен. Всего послабления коснулись порядка 9 тысяч человек, отбывающих наказание как в местах лишения свободы, так и в исправительных учреждениях открытого типа. В ведомстве отметили, что амнистия применялась только к положительно характеризующимся лицам, а их освобождение не ухудшило криминогенную обстановку.А сегодня парламентарии начнут рассматривать проект закона об амнистии этого года. Вопрос акта гуманности депутаты рассмотрят в двух чтениях.