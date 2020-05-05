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Более 2,5 тысячи осужденных были освобождены прошлогодней амнистией
05.05.2020 09:18 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЭти данные опубликовал Департамент исполнения наказания. Таким образом, закон об амнистии 2019 года выполнен. Всего послабления коснулись порядка 9 тысяч человек, отбывающих наказание как в местах лишения свободы, так и в исправительных учреждениях открытого типа. В ведомстве отметили, что амнистия применялась только к положительно характеризующимся лицам, а их освобождение не ухудшило криминогенную обстановку.
Жанна Батурицкая, начальник управления исполнения приговоров ДИН МВД Беларуси: "Сокращен срок наказания на год более чем 4,5 тыс. осужденных. Около 200 осужденным, совершившим преступления в несовершеннолетнем возрасте, срок наказания сокращен на 2 года. Амнистированными осужденными возмещен ущерб потерпевшим на сумму почти 5 миллионов белорусских рублей".
А сегодня парламентарии начнут рассматривать проект закона об амнистии этого года. Вопрос акта гуманности депутаты рассмотрят в двух чтениях.
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Эти данные опубликовал Департамент исполнения наказания. Таким образом, закон об амнистии 2019 года выполнен. Всего послабления коснулись порядка 9 тысяч человек,...
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