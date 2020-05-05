ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Более 2,5 тысячи осужденных были освобождены прошлогодней амнистией

05.05.2020 09:18 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Эти данные опубликовал Департамент исполнения наказания. Таким образом, закон об амнистии 2019 года выполнен. Всего послабления коснулись порядка 9 тысяч человек, отбывающих наказание как в местах лишения свободы, так и в исправительных учреждениях открытого типа. В ведомстве отметили, что амнистия применялась только к положительно характеризующимся лицам, а их освобождение не ухудшило криминогенную обстановку.

Жанна Батурицкая, начальник управления исполнения приговоров ДИН МВД Беларуси: "Сокращен срок наказания на год более чем 4,5 тыс. осужденных. Около 200 осужденным, совершившим преступления в несовершеннолетнем возрасте, срок наказания сокращен на 2 года. Амнистированными осужденными возмещен ущерб потерпевшим на сумму почти  5 миллионов белорусских рублей".

А сегодня парламентарии начнут рассматривать проект закона об амнистии этого года. Вопрос акта гуманности депутаты рассмотрят в двух чтениях.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Эти данные опубликовал Департамент исполнения наказания. Таким образом, закон об амнистии 2019 года выполнен. Всего послабления коснулись порядка 9 тысяч человек,...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Витебске открылась выставка "Маршалы Победы"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

04.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
05.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика