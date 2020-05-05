Парня не взяли в армию - и он напился и психанул. Теперь вместо службы попадет под уголовку

Источник материала: Tut.by

18-летнего жителя Новополоцка не взяли в армию. Он с горя напился — и пошел громить чужие автомобили в соседнем Полоцке, сообщает милиция региона.

Призывная комиссия пришла к выводу, что парень не годен к службе в армии. Он купил две бутылки водки и в одиночку пил до глубокой ночи. Потом пошел гулять по Полоцку.

Около 4 часов утра парень проходил мимо стоянки возле одного из торговых центров и решил выместить злость на припаркованных авто. Разгромил два Opel и Nissan. Ущерб — почти 400 рублей.

Сторож торгового центра вызвал милицию. Вскоре она задержала парня неподалеку от места происшествия. Его сначала отвезли в больницу — медики обработали ему сбитые в кровь руки, а затем — в Полоцкий РОВД.

Возбуждено уголовное дело.