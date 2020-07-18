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Купание запрещено в трёх зонах отдыха Брестской области

18.07.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Купание запрещено в трёх зонах отдыха Брестской области
В Брестской области запрещено купание в трех зонах отдыха, еще в трех — ограничено, сообщает  сайт областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

С начала купального сезона санитарные службы региона регулярно проводят исследования проб воды. Специалисты уже изучили 961 образец. По заключению экспертов, отклонения от норм выявлены в пробах, взятых рядом с пляжем реки Копанец в заливе Ольховка в Столине, в озере деревни Нечатово и карьере у дачных участков возле агрогородка Глинка Столинского района. Там запрещено купание детей и взрослых, а также занятие водными видами спорта. Еще в трех местах отдыха Брестской области ограничено купание детей. Речь идет о центральном пляже озера Луковское в Малоритском районе, пляжах на реке Лесная в Каменце и на реке Горынь в рабочем поселке Речица Столинского района.

По последним данным, ограничения на купание детей сняты в шести рекреационных зонах региона. В список попали четыре брестских пляжа — «Восток», «Центральный» (на обоих берегах Мухавца) и на гребном канале. Также специалисты дали добро на купание в Олтушском озере и водоеме в городском парке Малориты. Всего в Брестской области определено 104 места для купания.


Купание запрещено в трёх зонах отдыха Брестской области

 

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