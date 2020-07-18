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Пинский районный центр занятости посодействует безработным жителям района в трудоустройстве
18.07.2020 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Если вы испытываете затруднения в поиске работы, обращайтесь в управление по труду, занятости и социальной защите Пинского райисполкома (отдел занятости) по адресу:
Управление по труду, занятости и социальной защите Пинского райисполкома оказывает гражданам следующие услуги:
Все услуги, в том числе и профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации безработных, оказываются бесплатно.
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