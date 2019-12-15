Фатаи покинул минское «Динамо»

Источник материала: Tribuna.com

По истечению срока действия контракта минское «Динамо» покидает нападающий Кехинде Фатаи.

Фатаи подписал контракт с «Динамо» 30 августа 2018-го года и за полтора года в Минске нигериец принял участие в 37-и играх, в которых забил 9 голов и отдал 4 результативные передачи.

В сезоне-2019 Фатаи провел 23 игры в высшей лиге, забил 3 мяча. Подробная статистика 29-летнего форварда здесь .