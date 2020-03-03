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НБА. «Оклахома» против «Клипперс», «Лейкерс» сыграют с «Филадельфией» и другие матчи

03.03.2020 19:24 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут восемь матчей.

Дерзкая «Оклахома» примет одного из фаворитов сезона «Клипперс», лидирующие на Западе «Лейкерс» дома сыграют с «Филадельфией» Шейка Милтона.

НБА

Регулярный чемпионат

Шарлотт – Сан-Антонио
Дата проведения
4 марта, 03.00, «Spectrum Center»
Онлайн матча Превью

Бостон – Бруклин
Дата проведения
4 марта, 03.30, «TD Garden»
Онлайн матча Превью

Оклахома-Сити – Клипперс
Дата проведения
4 марта, 04.00, «Chesapeake Energy Arena»
Онлайн матча Превью

Новый Орлеан – Миннесота
Дата проведения
4 марта, 04.00, «Smoothie King Center»
Онлайн матча Превью

Финикс – Торонто
Дата проведения
4 марта, 05.00, «Talking Stick Resort Arena»
Онлайн матча Превью

Денвер – Голден Стэйт
Дата проведения
4 марта, 05.00, «Pepsi Center»
Онлайн матча Превью

Сакраменто – Вашингтон
Дата проведения
4 марта, 06.00, «Golden 1 Center»
Онлайн матча Превью

Лейкерс – Филадельфия
Дата проведения
4 марта, 06.00, «Staples Center»
Онлайн матча Превью

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

 
 
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут восемь матчей.
 
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