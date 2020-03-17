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Алексей Ефименко: «На улицах в Польше стало пустовато. Из-за государственных карантинных мер»

17.03.2020 09:26 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусский нападающий польского клуба «Тыхы» Алексей Ефименко рассказал о том, как команда досрочно стала чемпионом из-за пандемии коронавируса.

– Досрочное завершение сезона стало неожиданностью. И не сказать, что приятной, даже несмотря на досрочное же чемпионство. Хотелось еще поиграть, тем более, что плей-офф начали уверенно – в первом раунде одолели «Торунь» Юрия Чуха.

Готовились стартовать в следующем, но уже на тренировке 11 марта поползли слухи, что чемпионат, видимо, отменят. Сначала об этом поведал наш администратор, а вскоре официально объявило и руководство клуба. Причем сразу было заявлено, что тренировки продолжатся, потом – что каждый волен уехать.

В городе на улицах действительно стало пустовато. Но, думаю, не столько из-за боязни местных заразиться, сколько из-за государственных карантинных мер. Когда кафе с ресторанами и прочими подобными заведениями закрыты, особо и гулять-то негде. Продовольственные магазины открыты, какого-то ажиотажа в них не заметил. Разве что свежее мясо почему-то пропало из продажи.

Планы? Я здесь оказался невольным заложником обстоятельств. Накануне мне на парковке повредили машину, жду разбирательства со страховой. Как разрешится – поеду в Беларусь. Если, конечно, и нашу границу не закроют. Впрочем, не все ли равно, где пережидать эту историю… – сказал Ефименко.

 
 
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Белорусский нападающий польского клуба «Тыхы» Алексей Ефименко рассказал о том, как команда досрочно стала чемпионом из-за пандемии коронавируса.
 
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