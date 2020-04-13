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Сергей Ташуев: «У лидеров ЧБ — всего 6 млн долларов в год! А у середняков может быть и 500 тыс или 1 млн. Кто же в РПЛ будет работать за такие суммы?»

13.04.2020 08:44 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Экс-главный тренер «Шахтера» Сергей Ташуев прокомментировал свои реплику о том, что белорусский футбол по уровню выше российского

— Не совсем понимаю, почему вокруг моих слов поднимается такой шум. Я же имел в виду чистой воды математику. Сравните, какие деньги вкладываются в российский футбол, а какие — в белорусский. Просто сопоставьте бюджеты клубов. При этом не сказал бы, что разница между чемпионатами велика.

— Невелика?

— А вы внимательно присмотритесь к белорусской лиге. Есть интересные игроки, тренеры, которые потом работают в РПЛ. Я, прежде всего, имел в виду соотношение «цена/качество», а не спортивные показатели. Вот и все. Читайте между строк.

По вложению денег и отдаче разница действительно небольшая. Такова моя мысль. Я же знаю бюджеты белорусских клубов. У лидеров — всего 6 миллионов долларов в год! Представляете? А у середняков может быть и 500 тысяч или миллион. Всего лишь миллион. Кто же в РПЛ будет работать за такие суммы?

А по цене/качеству разница небольшая. Я же спокойно обыгрывал российские команды на сборах, когда тренировал «Шахтер». Да, мастерство футболистов «Зенита», «Локомотива», наверное, выше в два раза, чем у белорусских игроков. Но если смотреть глобально и брать в расчет вложенные средства, то пропасти никакой нет.

— Средняя зарплата в чемпионате Беларуси — 2-3 тысячи долларов в месяц. Считаете, что и в РПЛ нужно значительно снизить оклады?

— Ни к чему не призываю! Это не мое дело. Просто, думаю, надо с уважением относиться ко всем людям. Неважно, кто перед тобой стоит — уборщица или директор фирмы. Я вот в первую очередь об этом. В Беларуси футболисты играют за довольно небольшие деньги, а уровень мастерства у них нормальный. Не настолько сильно отличается от российского, – сказал Ташуев.

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Экс-главный тренер «Шахтера» Сергей Ташуев прокомментировал свои реплику о том, что белорусский футбол по уровню выше российского — Не совсем понимаю, почему...
 
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