Девятовский о ЧБ-2020: «Уже сегодня поступают звонки, чтобы спортсмены из других стран могли к нам присоединиться»

Источник материала: Tribuna.com

Председатель БФЛА Вадим Девятовский уверен, что чемпионат Беларуси по легкой атлетике станет ярким событием летнего сезона.

«Мы планируем провести чемпионат Беларуси в период с 31 июля по 2 августа на стадионе «Динамо». Соревнования пройдут в формате классической легкой атлетики. Уже сегодня поступают звонки, чтобы спортсмены из других стран могли к нам присоединиться.

Пока мы прорабатываем эту возможность. Нам вряд ли удастся передать атмосферу Олимпийских игр, но мы хотим для спортсменов и зрителей сделать шоу. Думаю, чемпионат страны станет ярким событием летнего сезона», – заявил Девятовский .

Напомним, в настоящее время 74 белорусских атлета, представляющих 16 видов спорта, выполнили квалификационные требования и нормативы, которые дают право выступить на в Токио.

Отборочные турниры к Играм приостановлены в связи с распространением COVID-19. ХХХII летние Олимпийские игры в японской столице пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.

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